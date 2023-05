Se retiró del tenis y ahora le apuesta al éxito en OnlyFans

La joven Sofya Zhuk tuvo una carrera prometedora en el mundo del tenis, en donde incluso alcanzó a ganar el torneo de Wimbledon Junior cuando tenía 15 años.

Sin embargo, su cuerpo le pasó factura y tuvo que retirarse del deporte. Zhuk, que nació el 1 de diciembre de 1999, anunció en el año 2020 que se retiraba por los fuertes dolores de espalda que sufría, lamentó la situación.

“Mi cuerpo no absorbe bien las proteínas y los discos de mi columna están por todos lados. Me he hecho resonancias magnéticas que muestran que la firmeza de mi columna es el equivalente a una persona de 50 o 60 años”, contó en ese momento, cuando alcanzó a llegar a ser la 116 del ránking.

“Quizá vuelva en un par de años. Estoy haciendo algo de modelaje, pero mirando para hacer algo más aparte”, dijo ese año en su cuenta de Instagram en una ronda de preguntas y respuestas.

Posterior a ello, decidió incursionar en el mundo del modelaje, momento desde el cual comenzó a publicar imágenes de su trabajo en sus redes sociales, como Instagram y posteriormente TikTok.

Allí logró un devastador éxito, en donde alcanzó miles de seguidores. En TikTok cuenta con 15.00 seguidores y en Instagram va por los 131.000.

Ahora, la modelo y extenista anunció que incursionará en el mundo de OnlyFans, eso sí, advirtiendo que no habrá desnudos ni contenido explícito para adultos.

“No habrá desnudos, así que no se emocionen demasiado”, advirtió.

