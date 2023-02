‘Y Ahora No’, lo nuevo de la bumanguesa Kari Castillo

La artista santandereana Kari Castillo ha decidido echar mano de sus raíces y de la mano del reconocido productor y compositor Iván Calderón hicieron una cumbia popular con toques de texmex que llegó para partir en dos su vida. Según la artista ‘Y Ahora No’, es un sueño cumplido por todo lo que ha sucedido alrededor de esta nueva producción.

"Primer parte del sueño es cantar cumbia, soy de Bucaramanga y en mi ciudad uno crece con este ritmo, la segunda parte es el haberlo producido con Iván Calderón que es un maestro de maestros, para nadie es un secreto que él es el artífice de muchos éxitos de la música colombiana y finalmente que la letra también sea de él porque sus composiciones son verdaderos poemas" dijo la cantante.

‘Y Ahora No’, cuenta la historia de un amor traicionero que deja la estabilidad por la novedad, que cree que cuando vuelva uno lo va a estar esperando, pero se equivoca, así que hay que refrescarle la memoria. Cuenta Kari que la conexión con la canción fue inmediata porque era como si la estuviera esperando.

"Me monté en un avión el 2 de enero del 2023 con muchos nervios, pero tenía decidido que este año sería diferente. Apenas entré al estudio, vi a Iván, me cantó un poquito de la canción y pensé que me había demorado mucho en tomar esta decisión de cantar cumbia y de producir con él, ese mismo día la grabé y salí de allí tan feliz y tan empoderada que estaba que la lanzaba inmediatamente" afirmó la artista.

El video de ‘Y Ahora No’ se grabó en Bucaramanga y se trata de la historia de una mujer que como muchas sufre el abandono de su pareja pero que, gracias a eso, decide hacer lo que ama y se convierte en una estrella musical. Antes de ganarse un galardón ella vuelve al espacio donde vivió su dolor para que no se le olvide, que más reversa tiene un avión.

Esta nueva canción ya está disponible en todas las plataformas musicales y la podrán pedir en todas las emisoras del país. En cuanto a lo que se viene para Kari Castillo se encuentran varias presentaciones en el país y una gala importante en la que espera ganarse el reconocimiento como La Mejor Artista Popular del 2022, premio al que fue nominada por Mi Bar Magazine.

