Los perros identifican algunas palabras con objetos

Más allá de entender que algunas palabras representan algunas acciones u órdenes, los perros también pueden identificar algunas palabras con objetos concretos.

Se trata de la conclusión de un trabajo de la Universidad de Stavanger (Noruega) y la Universidad Eötvös Loránd (Hungría). Según se publica en 'Current Biology' cuando los perros escuchan esas palabras, los registros de actividad cerebral sugieren que activan una representación mental coincidente en sus mentes.

"Los perros no sólo reaccionan con un comportamiento aprendido a ciertas palabras", contextualiza Marianna Boros del Departamento de Etología de la Universidad Eötvös Loránd, una de las primeras coautoras del artículo. "Tampoco simplemente asocian esa palabra con un objeto basándose en la contigüidad temporal sin comprender realmente el significado de esas palabras, sino que activan el recuerdo de un objeto cuando escuchan su nombre".

Los investigadores relatan que las pruebas de comprensión de palabras con personas que no hablan, como bebés y animales, generalmente requieren una elección activa. Se les pide que muestren o consigan un objeto después de escuchar su nombre. Muy pocos perros obtienen buenos resultados en este tipo de pruebas en el laboratorio, y a menudo recogen objetos correctamente a un ritmo esperado por casualidad.

Por ello, los investigadores querían observar más de cerca la comprensión implícita de los perros de las palabras objeto midiendo la actividad cerebral mediante EEG (electroencefalograma) no invasivo sin pedirles que actuaran. La idea era que esto podría ofrecer una medida más sensible de su comprensión del lenguaje.

En sus estudios, hicieron que 18 dueños de perros dijeran palabras para los juguetes que sus perros conocían y luego se los presentaran. A veces presentaban el juguete correspondiente, mientras que otras presentaban un objeto que no coincidía. Por ejemplo, un dueño decía: "Zara, mira, la pelota" y presentaba el objeto mientras se capturaba la actividad cerebral del perro en un EEG.

Los resultados del registro cerebral mostraron un patrón diferente en el cerebro cuando a los perros se les mostró un objeto coincidente versus uno que no coincidía. Esto es similar a lo que los investigadores han observado en humanos y es ampliamente aceptado como evidencia de que entienden las palabras. Los investigadores también encontraron una mayor diferencia en los patrones de las palabras que los perros conocían mejor, lo que ofrece más apoyo para su comprensión de las palabras objeto. Curiosamente, si bien los investigadores pensaron que esta capacidad podría depender de tener un amplio vocabulario de palabras objeto, sus hallazgos demostraron que no es así.

"Debido a que los perros típicos aprenden palabras de instrucción en lugar de nombres de objetos, y sólo hay un puñado de perros con un amplio vocabulario de palabras de objetos, esperábamos que la capacidad de los perros para la comprensión referencial de palabras de objetos estuviera vinculada a la cantidad de palabras de objetos que utilizaban. saber; pero no fue así", afirma Lilla Magyari, también de la Universidad Eötvös Loránd y de la Universidad de Stavanger y otra coautora del estudio. "No importa cuántas palabras objeto comprenda un perro; las palabras conocidas activan representaciones mentales de todos modos, lo que sugiere que esta capacidad generalmente está presente en los perros y no sólo en algunos individuos excepcionales que conocen los nombres de muchos objetos", añade Boros.

Los investigadores afirman que el descubrimiento de que los perros como especie pueden tener generalmente la capacidad de comprender palabras de manera referencial, tal como lo hacen los humanos, podría cambiar la forma en que los científicos piensan sobre la singularidad de cómo los humanos usan y entienden el lenguaje.

Esto tiene implicaciones importantes para las teorías y modelos de la evolución del lenguaje. Para los dueños de perros, también es un descubrimiento importante. "Su perro entiende más de lo que muestra", dice Magyari. "Los perros no solo aprenden un comportamiento específico ante ciertas palabras, sino que también pueden comprender el significado de algunas palabras individuales como lo hacen los humanos".

Los investigadores ahora sienten curiosidad por saber si esta capacidad de comprender el lenguaje referencial es específica de los perros o podría estar presente también en otros mamíferos. De cualquier manera, quieren aprender más sobre cómo surgió esta habilidad y si depende de la experiencia única de los perros al vivir con personas. También quieren saber por qué, si los perros entienden las palabras objeto, la mayoría no lo demuestra.

