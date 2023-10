¿Qué pasa si su mascota necesita una transfusión de sangre? Este es el panorama en Cúcuta

Las unidades de sangre de mascotas deben estar refigeradas, por un periodo no muy largo.

No es fácil la donación

La médica veterinaria Xiomara Pineda, cuenta que entre el 2020 y 2021, hubo personas en interesadas en crear o fundar un banco de donación de sangre para mascotas en la ciudad, pero al final no se pudo concretar la idea por los altos costos que genera sostener un centro de este tipo y el acceso a la compra de una unidad de sangre, la cual muchas personas no cuentan cómo pagarlo en caso de necesitar una unidad de sangre.

“Por ejemplo, nosotros no manejamos banco de sangre, primero y una de las condiciones porque es complicado encontrar un animal sexualmente sano. Segundo, la mayoría de los propietarios no lo manejan o no lo permiten por el alto costo de cada unidad y tercero no es fácil conseguir (donantes)”, explicó la profesional de la salud animal.

Pero en qué momento se puede llegar a necesitar de una o varias unidades de sangre para salvar la vida de un ser sintiente que ha sido la compañía de una familia y esta desea continuar dándole una buena calidad de vida, Xiomara Pineda precisó que en casos de una anemia aguda que en lenguaje veterinario se llama hemopárasitos (destrucción de los glóbulos rojos) y el principal vector de infección son las garrapatas y las pulgas.

“Uno muchas veces puede llegar a necesitar una transfusión de sangre si se trata de hemopárasitos, también cuando hay accidente de tránsito o de trauma en el que hay pérdida de sangre marcada es necesaria para que el paciente se pueda mantener en condición estable”, remarcó la profesional de la salud.

No obstante, la especialista señaló que el uso de donación sangre se hace más frecuente cuando el animal presenta baja defensa en los glóbulos rojos.

Sin embargo, para la médica-veterinaria considera que actualmente es más importante contar en la ciudad con un centro de rescate animal como lo ha propuesto Víctor Caicedo, el concejal animalista que tener el banco de sangre, debido a que en Cúcuta existe un alto porcentaje de caninos y gatos en condición de abandono por parte de sus dueños.

“En mi opinión es más importante el centro de rescate animal, antes de llegar a un banco de sangre, el rescate animal es necesario y urgente.

Lamentablemente acá existe un pensamiento en la población en que cuando no se siente capaz de mantener una mascota (perro o gato), o no es de gusto lo botan a la calle. Hay mucho animalito abandonado en la ciudad”, recalcó Xiomara Pineda.

También recalcó que se deben hacer constantes brigadas de esterilización y vacunación, concienciar a los dueños de perros gatos para que vacunen a sus perrunos y gatos.

“No vamos lograr nada en que venga a funcionar un banco de sangre si el dueño no sabe tener una mascota”, concluyó la galena.

Requisitos para donación de sangre de mascotas

Perros

1.-Debe pesar más de 25kg.

2.-Edad entre 1 y 8 años.

3.-Debe estar vacunado y desparasitado.

4.-Ser sano, tranquilo y simpático.

5.-Sin medicación actual (excepto desparasitación).

6.-Sin soplo cardiaco.

7.-Sin antecedentes de enfermedad grave.

8.- No debe haber recibido transfusiones previas.

Gatos

1.-Debe pesar más de 3,5 kg.

2.-Edad entre 1 y 8 años.

3.-Debe ser sano, tranquilo y simpático.

4.-Que tenga una vida en espacios interiores

5.-Debe estar vacunado y desparasitado.

6.-Sin medicación actual (excepto desparasitación).

7.-Sin antecedentes de enfermedad grave.

8.-Sin soplo cardiaco.

