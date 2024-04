El éxodo del caminante en Norte de Santander no ha terminado

“Llevo 15 días caminando y es duro porque vengo reventada, con cansancio, tengo problemas en los huesos, la columna desviada, se me presentaron cosas y no quise continuar. Llegué a este lugar porque me dijeron que me podían dar comida, alojamiento, medicina y que de aquí me daban el pasaje para llegar a mi destino y la verdad es que me han tratado muy bien”, expresó.

Continuando con la ruta del migrante, el cuarto punto de atención es el de Hermanos Caminantes en el kilómetro 93 vía Cúcuta - Pamplona con la presencia de World Vision. Allí buscan cubrir las necesidades básicas de las personas que van en tránsito, por ende, ofrecen atención materna, curso de fortalecimiento de capacidades, higiene, comida, etc.

Para María Fernanda Becerra, directora del proyecto Más Allá de las Fronteras de World Vision, la movilidad venezolana continúa, la urgencia permanece y es necesario pensar en dinámicas que orienten a la transición de esa respuesta humanitaria, donde los migrantes caminen menos y se fortalezcan los mecanismos de protección.

“Estamos en un proceso de transición que implica la adaptación de la respuesta, no necesariamente en la ruta, sino asegurando los servicios básicos y mejorando el transporte para ellos (…) Hoy en día este punto funciona con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos”, afirmó.

Cundo el migrante está llegando a Pamplona, encuentra una voz de aliento en la fundación Marta Duque, la cual, de enero a lo que va de abril de este año ha atendido a más de 8.000 personas, sin embargo, la situación financiera tampoco ha sido la mejor.

Marta Duque, fundadora y actual presidenta de la fundación, señaló que están preocupados porque “la comunidad internacional ya está viendo que la migración no es como al principio y están empezando a retirar todos sus recursos y ayudas para los migrantes”.