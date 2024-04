El ‘Señor Barriga’, Édgar Vivar sufrió un grave accidente mientras actuaba

Uno de los personajes más queridos y memorables de la exitosa serie mexicana 'El Chavo del Ocho' es el señor Barriga, interpretado por el actor Édgar Vivar, quien actualmente tiene 75 años.

Después de su participación en esta producción, el actor continuó su carrera en el mundo de la actuación participando en otros proyectos. Sin embargo, en las últimas horas ha sido noticia debido a un grave accidente sufrido en un set de filmación el pasado 11 de abril, lo cual ha generado gran preocupación entre sus seguidores.

Según lo reportado, el incidente ocurrió durante las grabaciones de la famosa serie de Televisa 'Vecinos', donde interpreta a don Hipólito, y resultó en la hospitalización del actor.

“Estábamos grabando una escena y sí, perdió en algún momento el equilibrio, porque era una escena en donde estaban varias personas”, contó en entrevista para el programa Hoy, Elías Olorio, productor del proyecto en el que Vivar trabaja actualmente.

Lea aquí: Ángel Barajas y Jossimar Calvo buscarán en Doha el cupo a los Olímpicos

El creativo indicó que el actor “se golpeó la cabeza”, por lo que resultó con “una pequeña herida, pero nada más (...) Por precaución se fue al servicio médico y de ahí lo llevaron al hospital, nada más para un chequeo general”, afirmó.

Por su parte, el también actor mexicano César Bono, quien actúa en la serie, precisó que “Vivar se inclinó hacia atrás y cayó. Por este accidente le dieron siete puntadas en la cabeza. Ya hablé con él, ya sé que está bien, ya sabe que lo quiero”.

En medio de la conmoción causada por la noticia, Édgar Vivar optó por hacer una aparición frente a las cámaras para explicar lo sucedido y tranquilizar a sus seguidores, quienes han estado ansiosos por conocer detalles sobre su estado de salud.

“Me tropecé y me caí hacia atrás; me golpeé la cabeza. Me aturdí, me aturdí mucho, eso sí. Pero no me desvanecí, estuve consciente todo el tiempo”, expresó inicialmente Édgar Vivar tras salir de la clínica.

Tenga en cuenta: Celular y computador de Jaime Vásquez, pistas claves de su crimen

Después de la caída, el actor recibió atención médica de inmediato y mencionó que tenía siete puntos en la región occipital, específicamente en la nuca.

Debido a este incidente, el señor Barriga mencionó que actualmente se encuentra “en reposo, en cama con analgésicos”, una situación que le resulta incómoda ya que no puede descansar como acostumbra: “Estoy molesto porque no puedo estar acostado, recostado, como normalmente lo haría; tengo que estar de lado, boca abajo”, contó.

Por último, el actor expresó su agradecimiento por los mensajes de cariño que le envían sus seguidores, destacando lo fundamentales que son para él a la hora de superar cualquier desafío que se presente en su camino.

“Debí haber hecho algo muy bueno en mi vida porque Dios me compensa con el cariño de la gente. Y bueno, hoy estoy como ido, abrumado, y me siento cada vez más comprometido. Te das cuenta que hay mucha gente que está preocupado por ti y eso alivia mucho el dolor”, agregó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion