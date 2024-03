La asesinaron delante de su esposo e hija en Villa del Rosario

Ni siquiera la presencia de una menor de edad detuvo a los violentos que de un balazo en la cabeza, acabaron con la vida de Lucía Mielys Nazareth Montilla Carrillo. Los hechos se presentaron la noche del lunes sobre las 8:45 en el barrio Santa Bárbara, de Villa del Rosario. El resonar de los tiros generó pánico en este sector donde, cuentan los residentes, muy pocas veces ocurren situaciones similares.

El ataque sicarial

Montilla Carrillo, de 22 años, se movilizaba en una motocicleta por la carrera 7 con calle 20A de ese barrio, junto con su hija y su pareja sentimental, cuando fueron abordados por dos hombres armados quienes, sin mediar palabra, habrían disparado contra la mujer, quien cayó al piso abrazando a su pequeña. A lado del cuerpo de Lucía Mielys, quedó un casco de motocicleta manchado de sangre.

Al percatarse que la víctima todavía presentaba señales de vida, fue trasladada en un vehículo de uso particular hasta el Hospital Jorge Cristo Sahium, de Villa del Rosario. Luego, por la gravedad de la herida, fue remitida hasta el Hospital Erasmo Meoz, de Cúcuta, en donde finalmente falleció.

Según una fuente judicial, el asesinato podría estar relacionado con la disputa entre bandas criminales dedicadas al microtráfico y que además, estaría dirigido a la pareja sentimental de Montilla Carrillo, quien alcanzó a correr del lugar de los hechos y luego habría vuelto para confirmarle a las autoridades que conocía la identidad de los pistoleros.

Irrumpió la tranquilidad

El hecho violento, que alteró la tranquilidad de los residentes, ocasionó que a esa hora todos corrieran de un lado al otro, pensando en resguardar sus vidas. Comentaron que la menor que iba junto con la pareja, salió corriendo mientras se alejaba del lugar y unos vecinos la detuvieron para calmarla.

“Aquí la tuvimos hasta que llegó la Policía, quienes confirmaron que era hija de la mujer asesinada”, comentó una residente del barrio.

Consternados aseguran que el sector es muy tranquilo, “acá no pasa nada extraño, es un barrio donde no se ven hechos violentos, hace más de 8 años que no conocíamos de un homicidio”.

