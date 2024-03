Conozca las series que se estrenan en abril

Será un mes bastante variado (y movido) en cuanto a oferta televisiva se refiere. Desde series que continúan en nuevas temporadas como Loot, hasta las primeras de títulos tan esperados como Fallout (la serie derivada del famoso videojuego).

Otra producción muy esperada es Sugar, la nueva serie de Colin Farrell tras su paso por el cine con la cinta Los espíritus de la isla (2022) que le valió una nominación al Óscar.

Tome nota y agéndese con este completo calendario con recomendaciones que no puede perderse.

3 de abril - Loot - Serie - Apple TV+

Esta comedia vuelve con una segunda temporada. Loot se sitúa temporalmente un año después del público divorcio de Molly Wells (interpretada por Maya Rudolph) del multimillonario tecnológico John Novak (papel del actor Adam Scott), en el que la encontramos prosperando en su papel como directora de su organización filantrópica, la Fundación Wells. “Centrada principalmente en su trabajo de caridad, Molly ha renunciado a cualquier nueva relación con nuevos hombres”.

La serie, que presentó a sus personajes en la primera entrega ahora quiere potenciar las historias de algunos de ellos como Sofia Salinas (interpretada por Michaela Jae Rodríguez), la sensata directora ejecutiva de la fundación de Molly y cuyo su espíritu empresarial da un vuelco cuando conoce al carismático arquitecto amigo de Molly, Isaac (papel de O-T Fagbenle).

4 de abril - Ripley - Serie - Netflix

Se trata de la serie con uno de los actores del momento, Andrew Scott. En esta, Scott interpreta a Tom Ripley, un estafador que vive en Nueva York a principios de los sesenta, recibe una oferta que da inicio a una trama de engaños, fraude y muerte.

Es la adaptación de la serie de novelas de la escritora norteamericana Patricia Highsmith sobre este personaje. Esta primera temporada abordará la novela el talento de Mr. Ripley.

5 de abril - Sugar - Serie - Apple TV+

Colin Farrel vuelve a la televisión con un nuevo drama de ocho episodios (se estrenarán los primeros tres el viernes 5 de abril de 2024 en Apple TV+, seguido de un nuevo episodio semanal cada viernes). Se trata de Sugar, una versión contemporánea y única de uno de los géneros más populares e importantes de la historia literaria, cinematográfica y televisiva: la historia de detectives privados.

Colin Farrell interpreta a John Sugar, un investigador privado estadounidense que sigue los pasos de la misteriosa desaparición de Olivia Siegel, la querida nieta del legendario productor de Hollywood Jonathan Siegel. “Mientras Sugar intenta determinar qué le pasó a Olivia, también descubrirá secretos de la familia Siegel; algunos muy recientes, otros enterrados hace mucho tiempo”.

Cabe destacar que la serie fue dirigida por Fernando Meirelles, quien también es productor ejecutivo, y Adam Arkin y que tiene unos giros que lo harán pararse del sillón de su casa.

5 de abril - Increíble con Dan Aykroyd - Serie - History

Esta es una serie de no ficción que trae al reconocido actor y comediante Dan Aykroyd (el mismo de Ghostbusters) como guía de los cuentos más extraordinarios, inusuales, sorprendentes y reales de la historia de la humanidad.

“Es un honor y un privilegio ser parte de esta serie”, sentenció Aykroyd. “Cuando me trajeron el material, lo vi y dije, esto es exactamente lo que quiere ver el público. Estas son cosas que me gustan a mí. A mí me encantan los eventos que definen la mente, lugares y personas y todo eso está combinado en un trabajo muy bien investigado”, dijo el actor.

Y agregó que “Así que cuando vinieron a buscarme, me sumé rapidísimo y fue un privilegio para mí poder traer este material al público porque es muy bueno. Es entretenimiento de alta calidad. Y en eso es lo que yo quiero estar involucrado para siempre”.

10 de abril - Secuestro al vuelo - Serie - Netflix

Es la propuesta colombiana del mes para Netflix que trae esta serie inspirada en hechos reales ocurridos el 30 de mayo de 1973.

“Dos revolucionarios armados secuestran y amenazan con hacer explotar el vuelo 601 a menos que el gobierno colombiano libere a 50 prisioneros políticos y les pague un cuantioso rescate en efectivo. Ante la negativa de los líderes políticos a negociar, los agresores comienzan a tomar decisiones drásticas que pondrán en vilo la seguridad de los rehenes mientras el avión vuela sin rumbo fijo. En medio del horror inminente, el capitán y dos valientes azafatas deben luchar para devolver sanos y salvos a los rehenes y burlar a los secuestradores mientras negocian con las autoridades”, dice la sinopsis.

La serie es protagonizada por Mónica Lopera, Christian Tappan, Ángela Cano, Enrique Carriazo y Marcela Benjumea, bajo la dirección de Camilo Prince y Pablo González.