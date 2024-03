¿Cuánto costaría realizar un concierto de Shakira en Colombia? Esto dicen las cifras

Shakira lleva meses sacando canciones que no salen de los primeros puestos dentro de las más reproducidas, y el más reciente álbum “Las mujeres ya no lloran”, no es la excepción.

De hecho, en el marco de este lanzamiento, la cantante habló con el periodista Alejandro Villalobos en entrevista para La FM, sobre la posibilidad de que Barranquilla esté en su próximo tour, las colaboraciones que quisiera hacer y lo que significan para ella los Premios Nuestra Tierra.

“Sueño con un concierto en Barranquilla. Sueño desde ya con un concierto en Colombia. Ese encuentro entre mi gente, entre mi manada y yo, ese encuentro físico y cantar en persona y dialogar a través del baile y de la música”, dijo Shakira en la entrevista luego de que le preguntaran si en un próximo tour estaría incluida Barranquilla, su ciudad natal.

Añadió que tiene muchas ganas de que ocurra esto ya, “pronto, prontito, prontito”.

Otra de las preguntas que le realizaron tiene que ver con las colaboraciones que quisiera realizar, en donde salió a la luz el nombre de Taylor Swift. “Si ella me invita, encantada. O la invitamos nosotros”, dijo la cantante barranquillera.

Incluso, recalcó que ha trabajado con gente que jamás imaginó y con mujeres que han dejado huella en el mundo musical. “Con mujeres que son símbolo del empoderamiento femenino, como Beyoncé, como Rihanna, que representan una minoría y que han hecho mucho por su comunidad”, añadió.

Allí aprovechó para hablar sobre algunas de las colaboraciones de su nuevo álbum. “Y ahora con este álbum también tuve el lujo y la oportunidad de trabajar con Cardi B, que es también un símbolo del empoderamiento femenino. Una mujer que no se calla lo que piensa, que no se disculpa”.

Luego, la artista habló de lo que significan para ella los Premios Nuestra Tierra, en los que tiene 11 nominaciones para la edición de este año, sabiendo que ya ha recibido reconocimientos de la talla de los Gammy.

“Significan el cariño, la lealtad de mi gente, esa fuerza que me siguen inyectando, eso que me hace levantarme cada mañana queriendo ser una mejor artista para ellos, para Nuestra Tierra, para mi gente, para esos fans que han sido lo más noble y fiel, los que me han acompañado en las buenas, en las malas. Y a los que les debo todo, todo lo que soy, lo que me sostiene hasta ahora como artista, como profesional. Y en gran parte como mujer, expresó Shakira.

¿Cuánto vale un concierto de Shakira?

Ante la expectativa de los fans de la barranquillera, quienes anhelan un concierto de la artista, muchos se preguntan cuánto costaría realizar un concierto de Shakira en Colombia.

Según un artículo de El Tiempo del 2022, la artista estaría cobrando alrededor de 300 mil dólares por hora de concierto. Esto equivaldría a aproximadamente $1.199 millones. Es importante señalar que para 2024, esta cifra debería ser aún más alta, dado el creciente reconocimiento y éxito de Shakira gracias a sus nuevas canciones, premios y logros.

