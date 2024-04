Hasta el primer aniversario

A raíz de lo escarpado del terreno y las dificultades hidráulicas para el maniobrar en el sitio de la avalancha, se ha solicitado la ampliación del plazo para mitigar la emergencia.



La oficina de Asuntos corporativos de la firma KMA construcciones informó que el Instituto Nacional de Vías extendió la prórroga hasta el 15 de mayo de este año.



“Los estudios del nuevo trazado no se ha contratado con nosotros, los diseños que hemos presentando son para la instalación de los puentes metálicos provisionales y los 3 puntos críticos en la emergencia. Durante la prórroga se van mitigar tramos ya que no hay recursos asignados para obras definitivas”, señalaron a través de un comunicado.



Los afectados hicieron un llamado a los gremios, dirigentes de la zona, funcionarios del orden departamental y nacional a fin de revisar la situación antes de que comience la temporada de lluvias porque las consecuencias serán mayores.



“Se han dado varios campanazos de alerta, pero nunca han creído, los estudios geológicos de toda la cuenca hidrográfica no dan espera y están en mora de concretar un nuevo trazado”, precisó Álvaro Jácome.

Lea además: Lluvias atípicas encienden las alarmas en El Tarrita, Ábrego

El concejal del municipio de Ábrego, Humberto Pacheco Núñez indicó que la comunidad no está de acuerdo con el cronograma manejado por la empresa. “En abril, el invierno se torna rebelde y sabemos que ante los primeros aguaceros ese tramo se vuelve intransitable. Los trabajos van a paso de tortuga y la obra amerita rapidez ya que los veranos son cortos y las lluvias no dan tregua”, puntualizó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion