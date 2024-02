Lluvias atípicas encienden las alarmas en El Tarrita, Ábrego

Se apagó la economía

Dirigentes de la región censuran la manera como avanzan las obras y reclaman celeridad en los procesos.



El concejal de Ábrego, Guil Jairo Ortiz Mora, manifestó que todo marcha a paso de ‘tortuga’ y no se vislumbra los estudios y diseños de la variante para calmar el dolor de cabeza de los agricultores de la región.



“Mucha lentitud, no aprovecharon el tiempo seco y ahora vuelve la pesadilla de una nueva avenida torrencial que socaba la estructura de la arteria vial. Colocar bolsas de concreto no es la solución, se requieren trabajos de alta ingeniería”, precisó.



El ingeniero civil, José Peñaranda Quintana, indicó que los estudios deben estar listos para acceder a recursos del orden nacional. “Se nota a leguas que ese tramo requiere un nuevo trazado para evitar traumatismos. Mucha gente teme emprender un viaje por las afectaciones climáticas y razones de seguridad”, agregó.

El alcalde de esa población reclamó mayor presencia del Estado ya que la avalancha tuvo grandes repercusiones en el intercambio comercial.