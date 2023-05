Concejal que golpeó a su pareja recibe amenazas de muerte

La trayectoria

El abogado y magister en Administración de Empresas Deiby Arias, es reconocido por su labor como concejal y su activa participación en la vida política del municipio, desde hace 12 años.

No obstante, ha manifestado su firme determinación de no dejarse amedrentar y continuar trabajando.

Las autoridades competentes, incluyendo la Policía y la Fiscalía, han asumido el caso he iniciado las investigaciones correspondientes.



“Estoy triste y preocupado porque soy blanco de unas amenazas y la verdad me ponen a pensar de la peligrosidad de este oficio. En un sobre envían una misiva manifestando que debo retirarme definitivamente de la política y no aspirar a ningún cargo, pues me esperan muchas balas”, reiteró el denunciante.

Aseguró que esas acciones alteran la tranquilidad del grupo familiar y no sabe qué hacer en estos momentos.

En Ocaña se desarrolló un consejo de seguridad donde asistieron los organismos encargados de derechos humanos y demás autoridades para determinar las medidas encaminadas a brindar protección.