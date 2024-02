Dos años después de registrarse el desplome de 5 viviendas debido a la socavación ocasionada por las aguas lluvias, los afectados del barrio Las Mercedes de Ocaña aún esperan soluciones habitacionales.

Los damnificados ganaron una acción de tutela donde se ordenó solucionar los problemas hidrosanitarios y el alcantarillado pluvial. Además, el arreglo de la calle principal y la reconstrucción de las casas afectadas.



El abogado Freddy Armando Urón Fleiter retomó el tema para el cumplimiento de la acción popular ya que no se ha solucionado el problema a los destechados que viven donde los familiares.



Nancy García Flórez solicitó al personero, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano interceder ante la Administración municipal para recuperar el inmueble. “No hemos recibido ayudas, ni un peso para pagar arriendo, todo se quedó en puras palabras y estamos arrimados viviendo con amistades y seres queridos”, reiteró.



Los afectados están dispuestos a mover las acciones jurídicas ya que el impuesto predial crece y no tienen plata para cancelar esas obligaciones de unas estructuras convertidas en escombros.



“Quedamos en la calle, sin trabajo y pagando elevados tributos al fisco, no hay derecho”, aseguró la dama que optó por viajar a Barranquilla para buscar un nuevo horizonte de vida.

Lea además: Traumatismo en calendario escolar en El Tarrita

A lo anterior se suma que las puertas, ventanas, unidades sanitarias y enchapes fueron hurtadas por los consumidores de droga que deambulan por el lugar y nadie responde.