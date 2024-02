Traumatismo en calendario escolar en El Tarrita

La madre de familia Silvia Rincón no está de acuerdo con la suspensión de las clases ya que han transcurrido 8 meses de la avalancha y ningún funcionario se ha apersonado de la difícil situación.



“Mandan un oficio tomando esa decisión sin dar la cara y conociendo la cruda realidad de las familias. Ellos deben garantizar el derecho a la educación porque el colegio tiene hasta el grado undécimo. No dejemos acabar el colegio por lo señalado en una carta. No vamos a permitir el cierre de las puertas hasta cuando delegados de la Secretaría de Educación expliquen las razones y proponga alternativas”, recalcó.



Los líderes indicaron que las condiciones no están dadas para esos cambios de última hora.

José Luis Jácome, representante del Consejo directivo, indicó que los habitantes de 13 veredas no están dispuestos que vaya a desaparecer, ya que deben trasladarse durante tres a cuatro horas de camino para recibir clases en el casco urbano.

Lea además: Lo que el lodo se llevó en Norte de Santander

“Pedimos encarecidamente que se priorice la educación para nuestros hijos, hablan del riesgo de la infraestructura, pero no se dan cuenta que los niños corren más peligro por el estado de la carretera”, reiteran.