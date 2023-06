El calvario de los pacientes para acudir a una cita médica

Aterrizar una propuesta

El ex director del aeropuerto de Aguas Claras de Ocaña, Luis Albeiro Páez Echávez, señala que durante su administración propuso al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, de parte de la oficina de gestión social o secretaría de Desarrollo Económico apersonarse de una solución.



Asimismo, comprar una aeronave por un valor entre los 3 a 4 mil millones de pesos para 14 pasajeros y capacidad de carga o también un avión ambulancia para el traslado de pacientes con el fin de mitigar los escollos presentados en la arteria vial.



“Destinado a un fin social para remediar problemas, abierto a un servicio comercial con pasajes a 150 mil pesos por persona, sería rentable. Correría por cuenta del gobierno seccional la licencia ante la Aeronáutica Civil, el mantenimiento y el sueldo de los pilotos”, precisó.

Asegura que a los dirigentes regionales no les interesa ofrecer este tipo de estrategias sociales porque siempre están detrás de las ganancias. “Hacer una bolsa común con los alcaldes para mantener un avión social para este tipo de servicios. Ya que Satena no va a venir si no tienen un punto de equilibrio en el mundo de la competencia”, reiteró.