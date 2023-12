Confusión ronda las mentes de 25 jóvenes bachilleres en condición de vulnerabilidad a raíz de los enredos presentados con las becas prometidas por la Universidad Nacional para las víctimas de la violencia en Ocaña.

Los aspirantes acudieron a la convocatoria, suministraron los documentos exigidos, participaron del acto de entrega en el despacho del alcalde, Samir Casadiego, sin embargo, directivas del alma mater no avala el procedimiento.



Los padres de familia califican ese ejercicio como una burla y temen que los documentos puedan ser usados para sacar provecho en otros campos. El enlace de la Unidad municipal de Víctimas, Jazmín Beatriz Ibáñez Lozano dejó en manos de la Defensoría Regional del Pueblo la investigación correspondiente para aclarar la situación.



Por estafa no cabe una demanda porque el supuesto intermediario del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Daniel Hortua Porras, no recibió un solo peso y las becas fueron entregadas en un acto público en el palacio municipal, agrega la señora Ibáñez.

Los afectados iniciarán acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación para reclamar los derechos como víctimas del conflicto armado y procedan a castigar a los responsables de ese engaño.