En Ocaña, estudiantes protestan por la fusión de grados

Las fusiones y traslados, amenazas latentes del Colegio Carlos Hernández Yaruro, originaron que la comunidad estudiantil realizará protestas y bloqueos en la movilidad de la vía nacional.

Los líderes estudiantiles esperan que la Secretaría de Educación Departamental proceda a solventar esa problemática. La personera de la institución, Laura Sofía Martínez Valencia, indica que el Gobierno no quiere asignar un nuevo profesor de sociales ya que la anterior decidió jubilarse.

“Los del grado once, vamos a presentar las pruebas Icfes en agosto y al no tener preparación, hace que no obtengan buenos resultados”, precisa.

“Hemos mandado cartas y oficios, la Secretaría de Educación no escucha, el rector ha enviado correos, pero el esfuerzo es infructuoso. La fusión no se debe hacer en una institución de tanta importancia para el sector rural”, señala.