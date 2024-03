En Ocaña verificarán si se cumplen las concesiones de alumbrado público y transporte

Leer la letra menuda

La presidenta del Concejo municipal, Yurima Isabel Sánchez Rincón indicó que Ocaña atraviesa un momento complejo, ya que los recursos propios lo están percibiendo las concesiones. “No están prestando los servicios exigidos por la ley. En el alumbrado público se observan muchas deficiencias que repercuten en los índices de inseguridad”, dijo.

Dijo que irónicamente, cuando no se ha ejecutado ni el 50 por ciento del contrato, el año pasado arbitrariamente se renovó por 5 años más”, recalcó Sánchez.

Los asesores jurídicos estarán revisando también el tema del frigorífico de la planta de beneficio de ganado, donde no se están sacrificando cerdos, lo que obliga a la comercialización de manera clandestina. “Ha causado cierto malestar entre la gente pues se hace de manera improvisada en las casas sin reunir las mínimas condiciones higiénicas, maltratan a toda la comunidad”, añadió.



El manto de dudas crece frente al manejo de la gestoría catastral que se entregó el 29 de diciembre del año pasado al municipio de Neiva (Huila), cuando ese ente territorial no cumple con los requisitos porque no está al día con la actualización.

También pasará a revisión el manejo de Tránsito por la seguridad vial y que se cumplan con todas las medidas en aras de mejorar el comportamiento de la gente.