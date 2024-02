Exalcalde se defiende

El exmandatario de Ocaña, Samir Casadiego, se defendió señalando que los demandantes no tienen argumentos para iniciar ese proceso.



“Yo no he firmado ningún contrato con la ESPO, únicamente suscribí un acta pro témpore para operar los servicios a partir del primero de enero de 2020 acatando una orden judicial y dirigida a solventar la emergencia por la prestación de un servicio vital”, agregó.



Indicó que, debido a las circunstancias, el 22 de diciembre del año 2023 se suscribió un nuevo otrosí, por exigencias, para avanzar en los seguimientos del cronograma en las audiencias. “Yo tengo tranquilidad que todo se ha hecho en derecho y no he cometido falta alguna, pues todo se ha hecho en el marco de la Ley”, agregó.

El presidente de la junta directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, Gabriel Álvarez Duarte calificó como una persecución política la demanda, indicando que esta no tiene ‘pies, ni cabeza’.