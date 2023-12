Legado del Jeep Willys en las montañas del Catatumbo

Prenden motores en la provincia

Veteranos indican que en la década de los 50 llegaron muchos vehículos de esa clase con fines militares y el transporte de carga en las parcelas de la provincia de Ocaña.

El primer modelo del Willys es el M-38, conocido en Colombia como ‘Minguerra’, ideal para avanzar por los caminos más agrestes cargando dos o tres soldados en la cabina. El Ministerio de Guerra en Colombia importó las primeras unidades, que luego fueron adquiridas por pudientes cafeteros.

En sus inicios se encontraban 55 Willys, que mantenían sus vehículos brillantes e impecables, transportaban personas, alimentos, bultos y encargos hacia el Catatumbo. Actualmente quedan 23 automotores todoterreno versátiles, ágiles y resistentes.

Ocaña llegó a tener un parque automotor en la plaza de mercado de medio centenar y paulatinamente los dueños los han vendido para adquirir otra marca. “Los grandes coleccionistas se enamoran del vehículo y me ofrecen entre $50 a $80 millones, pero no lo vendo porque todos los días me levanto a las 4:00 de la madrugada, me traslado hacia la plaza de mercado para ganarme el sustento”, afirma conductor Jorge Carrascal, quien lleva 50 años montado en el mismo Jeep.