Arte y arcilla conectan a Chile con Norte de Santander

Acosta estará en Norte de Santander hasta marzo de 2024 con la idea desarrollar ‘Semillas de Greda’ en otros municipios y zonas de la región. También reveló que en las próximas semanas se inaugurará la obra ‘El Sol de Cúcuta’ en la avenida Los Libertadores.

¿Quién es Augusto Acosta?

}Es un escultor y especialista de Arte Público que desde muy pequeño tuvo afinidad por el dibujo e incentivado por sus padres a participar en las artes. También es arquitecto y fiel creyente de enseñar lo aprendido.

Augusto se desempeña en dos áreas de trabajo. La primera es el arte público, con un programa que se llama ‘Arte Industria’, donde involucra a las empresas y las industrias en proyectos de arte urbano, utilizando materiales que tengan que ver con la contextualización del mensaje de la idea de la obra.

Entérese: Entregan mejoras de viviendas a 15 familias vulnerables de Cúcuta

El segundo es la formación y capacitación, se dedica al uso de la arcilla con fines artísticos, “a medida del tiempo lo he ido perfeccionando, he hecho clases, talleres experimentales y me he ido expandiendo con lo que se llaman las bellas artes”, agregó.

Uno de los proyectos más importantes que hizo en Chile fue la escultura ‘Ad Infinitum’, pieza de acero de siete metros de altura que fue emplazada en el Cementerio General de Concepción y realizada en el marco del bicentenario de la ciudad de Concepción.

Actualmente, viaja con su esposa entre Colombia y Venezuela y su país de origen, donde comparte sus conocimientos artísticos.

Redacción: Valentina Robles Angarita

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion