Los recuerdos de la violencia desatada en Ocaña por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán

Una guerra sin sentido

La señora Sara María Sarabia Guerrero de 94 años de edad y residente en el barrio El Carretero de Ocaña recuerda como si fuera ayer ese conflicto generado por intereses políticos.



“Una confrontación que nunca comprendí porque mataron a un gran hombre como era Jorge Eliécer Gaitán. Yo tenía 18 años, cuando eso teníamos un restaurante, el Alto de Sanín Villa, llegaron esos hombres y con las cuchillas rasgaban las puertas, gritando improperios. Mi marido Miguel Bohórquez, era muy neutral, no estaba de ningún lado y le seguía la corriente”, agrega la veterana ama de casa.



El alcalde de Río de Oro, Cesar, recomendaba a la gente bajar al pueblo para evitar una tragedia y nosotros como no debíamos nada, no temíamos y seguimos allá. “Fue una época cruel, mataban a la gente sin contemplación alguna, únicamente por disputas”, señala.

Un documental producido por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña (UFPSO) cuenta detalles de la masacre y resalta que después de este fatídico día quedó impregnado en la región del Catatumbo el dicho ‘A robar a El Carmen’.

Algunos escritos sobre este lamentable hecho luctuoso de la historia apuntan a que fue Pabón quien dirigió el plan de exterminio del pueblo ‘liberal gaitanista’ en el Catatumbo y que por eso envió un centenar de ‘chulavitas’ para masacrar a los carmelitanos.

