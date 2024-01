Unión de voluntades

Uno de los dolores de cabeza de los alcaldes entrantes es garantizar el transporte al inicio del calendario escolar.

El alcalde Emiro Cañizares Plata vivió en carne propia ese problema. “Cuando niño se montaba en una bicicleta desde la vereda Santa Rita hasta el vecino municipio de Río de Oro, sur del Cesar, a recibir clases. Esa travesía no la olvidó y ahora la vida lo ubica como alcalde para remediar esa necesidad”, dijo el rector de la Unidad Educativa del corregimiento de Aguas Claras, Fernando Alberto Clavijo Vega.



Recordó que fue muy duro para los padres de familia y estudiantes terminar el año lectivo sin ese servicio. “Muchos no volvieron, otros salvaron el año con las uñas. Ese episodio no se puede repetir”, dijo el rector.



De los 630 niños de esa institución, 220 se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

“Los recursos no son los suficientes, pero el compromiso y la capacidad de gestión se pone a prueba porque la misión es cubrir el 100 por ciento ese servicio. Ya se han hecho acercamientos con la Gobernación de Norte de Santander, especialmente con la Secretaría de Educación departamental, ya que es una prioridad garantizar la permanencia en los planteles”, dijo Cañizares Plata.