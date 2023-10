A un solo carril, entrada a Ocaña por la pérdida de la banca

Gran parte del suroriente presenta dificultades de movilidad, ante el desplome de la calzada en el sector conocido como Sol y sombra del barrio El Ramal, en el municipio de Ocaña.

Hace varios meses, por las filtraciones de agua debido a la ola invernal se registra pérdida parcial de la banca, sin embargo, no se han tomado los correctivos por parte de la secretaría de Vías e Infraestructura.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de El Ramal, Diego Luis Córdova, reclamó celeridad en la inversión de 3 mil 606 millones de pesos para la adecuación del eje vial. A pesar de los oficios enviados las peticiones no han hecho eco en la secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda.

Durante la temporada invernal se agudizó la situación con el desplome de la banca y los vecinos temen consecuencias mayores.

“Desde el mes de julio solicitamos la intervención inmediata, pero no ha sido posible debido al proyecto de recuperar la arteria vial en su totalidad. También solicitamos la señalización de la zona afectada para evitar accidentes de tránsito con víctimas fatales”, recalcó.

Los moradores de la zona indicaron que el riesgo es bastante grande y exigen una intervención de mitigación, mientras se adelanta la recuperación de la malla vial.

“Ahora que hubo un muerto, no me imagino la respuesta de los funcionarios, que no solicitamos el arreglo, que no sabían y deben asumir las consecuencias ante la demanda civil anunciada por los familiares del fallecido, debido a la negligencia”, precisó el vocero comunal.

Igualmente, requieren a la empresa del alumbrado público ya que el corredor vial se encuentra en penumbras y se convierte en foco de inseguridad.