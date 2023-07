Alejandra Armas, un talento de importación en la natación de Norte de Santander

Desde su llegada a Cúcuta, a mediados de 2018, la colombo-venezolana Alejandra Paola Armas Parada no ha dejado de aportarle a la natación de Norte de Santander.

La dedicada deportista ha sobresalido de gran forma en la natación artística del departamento siendo hoy la líder de esta modalidad y seleccionadora del equipo rojinegro.

Con sus impecables rutinas, en los Juegos Nacionales de Bolívar 2019, pudo aportar cinco medallas de bronce en las pruebas de equipos (libre), dueto (técnico y libre) y solos (técnico y libre).

Migrar por el deporte

Armas llegó a la ciudad gracias a una invitación de la también colombo-venezolana Kimberlin Riveros, quien lideraba la modalidad en la región durante años anteriores.

“Kimberlin me llamó porque tenía una exhibición, me invitó, la hicimos y me presentó una oportunidad de trabajar acá con el club Sincronorte”, narró la nadadora, de 28 años.