Yajaira Rubio competirá en el Suramericano de atletismo en Brasil

“En el atletismo soy nueva prácticamente. Son cuatro años de experiencia, dos de ellos en la pista élite. Gracias a mi dedicación y resultados logré este paso. Me han hecho seguimiento desde la Federación Colombiana de Atletismo y de ahí el llamado”, comentó la corredora de 30 años.

En la prueba a la que fue llamada, la deportista logró un oro en el Campeonato Nacional Interclubes disputado el pasado abril en Bogotá y una plata en el Nacional de Fondo y Semifondo en Bucaramanga.

Además, en lo que va de temporada, se alzó con una plata en Cross Country, un oro, una plata y un bronce en 1.500 metros planos.

‘Es una responsabilidad grande’

Rubio, nacida en el municipio de Arboledas, es consciente de que no será nada fácil competir en Sao Paulo topándose con las mejores del continente.

“Es una responsabilidad grande. He venido trabajando muy fuerte, soy nueva en el Suramericano, pero siempre he tenido la mentalidad de que cuando representó a mi pueblo, a mi departamento y ahora a mi país, doy lo mejor. Si Dios me da la oportunidad de brillar, lo haré, estoy muy bien, con muy buenas condiciones”, subrayó Yajaira.