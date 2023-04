Ángel Barajas firmó una hazaña histórica para Colombia

“Ángel me decía que su juez era Dios. Tenía mucha tranquilidad, de verdad quedé sorprendida a pesar de que siempre compite con serenidad. Pensé que los nervios lo iban a atacar, pero él me daba tranquilidad y se mostraba muy tranquilo”, dijo Angélica tras lo hecho por su hijo en Turquía.

La madre del hoy campeón contó que Ángel, residentes en el barrio Trigal del Norte, inicia sus días desde muy temprano y el domingo, día de descanso, comparten en un culto cristiano.

“A las 8:00 de la noche ya Ángel está durmiendo. Apaga su celular a las 7:30 p.m. para recargar energía. Yo me levanto a las 4:20, preparo el desayuno y lo despierto a las 5:00 a.m. Él ora, lee la biblia, desayuna y poco antes de las 6:00 a.m. lo recoge Alex Ruiz, el hijo del profe, para ir a entrenar”, contó Angélica, quien vio las finales junto a su madre Nubia y sus otros dos hijos Jeisson y Youri.

Ángel, quien desde muy pequeño hacia volteretas, medias lunas y flexiones, llena de júbilo al país y a su gran referente Jossimar Calvo.