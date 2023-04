Ángel Barajas Vivas, un gimnasta campeón disciplinado y lleno de fe

Fe y felicidad

Desde el barrio Trigal del Norte la familia de Ángel vivió estos cinco días de competencia. Su nona Nubia, su madre Angélica y sus hermanos Jeison y Youri estuvieron al tanto de las transmisiones del Comité Olímpico de Brasil para ver en pantalla al hoy campeón orbital.

“Orábamos todo el tiempo, le pedíamos a Dios que Ángel pudiera hacer sus rutinas completas, sin ninguna lesión. De verdad estuvimos muy nerviosos”, señaló la madre del campeón.

Esta madre cabeza de familia recordó todos los sacrificios que vivieron desde los inicios de Ángel en la disciplina, hace 11 años, cuando tenía cinco.

“Ángel me agradecía en todo momento por apoyarlo, por estar ahí. Cuando hablábamos me pedía la bendición. Antes de la final del All-Around me dijo que pasara lo que pasara esta competencia me la dedicaba a mí. Yo le decía que él era mi ganador, que él solo hecho de estar ahí es ser ganador. Es un campeón, mi orgullo y mi felicidad”, expresó emocionada resaltando que sus hijos son una bendición.