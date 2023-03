Lo que hizo Ángel Barajas es histórico: Jossimar Calvo

“Este niño ha tenido una preparación muy buena gracias a quien lleva esta planificación, el profe Jairo Ruiz. Es un gran entrenador, el proceso es gracias a él y a todos los asistentes. Tenía presente que para este Mundial, Ángel iba a tener una buena presentación, un buen resultado y lo ha demostrado”, subrayó Jossimar.

‘Está dejando huella’

Barajas aún tiene la oportunidad de sumar nuevas medallas. El sábado competirá en suelo y el domingo estará en las finales de paralelas y barra fija.

“Lo veo muy bien, muy enfocado. He hablado con él, lo he felicitado mucho, me tiene orgulloso con este resultado. Es un trampolín que lo va a ayudar a llegar más lejos en la vida y en el deporte como profesional. Está haciendo historia y dejando huella, y lo bueno es que es cucuteño”, resaltó el gimnasta de 28 años.

Sobre las nuevas opciones de medallas, el referente dijo que la calve estará en hacer la rutina completa.