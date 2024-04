Cucuteño Andrés Ardila le apunta a medallas en los Juegos Bolivarianos de la Juventud

Manejo de estrés, un factor clave

En la competencia, Mauricio es consciente de que el manejo del estrés y la presión es un factor clave para alcanzar la precisión en sus tiros que se enmarcan en distancias entre 18 y 50 metros.

“En competencia siempre hago ejercicios de respiración, imagino estar en un lugar vacío. Le apunto a crecer en mis fortalezas y suprimir mis debilidades, busco la manera de no cometer mis errores y los que estén cometiendo mis rivales”, narró el juvenil.

Con respecto a si hay algún tipo de exigencia o presión por su entrenador o familia, Ardila afirmó que nunca ha sido de esa forma.

“Nunca me han pedido una medalla, solo que me goce la competencia y eso sirve mucho. Mi entrenador me pide mi puntaje y con eso es probable lograr medallas. La presión siempre es personal. Con mis primeras medallas de bronce, me di cuenta que podía escalar y convertirlas en oros, eso me llevó a ser competitivo conmigo mismo”, dijo.

Andrés llegó al tiro con arco en 2019 tras una invitación de su padre, quien se interesó por la disciplina.

“Empecé a practicar cuando tenía entre 11 y 12 años gracias a una invitación de mi papá, quien vio esta disciplina en el departamento. Antes estuve en natación y fútbol, pero me gusta la precisión, crecí con mi primer entrenador y aunque el comienzo rompí el arco varias veces, empecé a disparar y me fui motivando pese la llegada de la pandemia y luego los problemas de disponibilidad del escenario”, compartió el cucuteño, que ha sido entrenado por Eduardo González, Darío Mercado y Vásquez.