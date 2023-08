“La sensación es asombrosa. El sábado estaba mal porque perdí mucho. Sabía que iba a ser difícil. Pero esta mañana, cuando me levanté, pensé: ‘Vamos David, puedes hacerlo’. Así que solo me enfoqué en la carrera y cuando faltaban dos curvas pensé que iba a suceder. Es una victoria impecable para el equipo, que trabajó mucho, para mi familia y mis amigos. Es increíble, no tengo palabras”, expresó Alonso a la transmisión de Star +.

Alonso, pese a haber nacido en Madrid, quiso representar a Colombia por decisión propia. Su pasión por las motos inició a los 5 años, cuando le regalaron una. A los 9 años ya estaba decidido a ser piloto profesional, en su palmarés ostenta el título del European Talent Cup en 2020 y la Red Bull Rookie Cup, una de las competencias más importantes del motociclismo juvenil.