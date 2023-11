Norte de Santander se quedó pegada en el medallero de los Juegos Nacionales

A tres días de la clausura de los XXII Juegos Nacionales 2023 que se disputan en el Eje Cafetero (Armenia, Manizales y Pereira), Valle del Cauca es absoluto campeón de las justas de manera anticipada, por décima vez en su historia, y aunque hacen falta un par de jornadas se hace inalcanzable en el medallero general.

Los vallecaucanos, acumulaban; 128 preseas de oro, 77 de plata y 88 de bronce, para un total de 293 metales.

En el segundo lugar, aparece Antioquia, con 77 de oro, 69 de plata y 98 de bronce. Tercero es Bogotá, con 61 medallas de oro, 65 de plata y 72 de bronce.

Con respecto a Norte de Santander, tras las 14 medallas obtenidas por la gimnasia artística, en masculina y femenina (6 de oro, 2 de plata y 6 de bronce), los rojinegros no han vuelto a subir al podio y en el cuadro general ocupa el puesto 11, siendo superada por Boyacá, Risaralda, Santander, Caldas y Atlántico.

De las probabilidades de medallas en los juegos, la gimnasia de momento ha ‘salvado’ la participación irregular de Norte, a falta de competir en unas pruebas, como la de los 1.500 metros planos y los 3.000 metros con obstáculos del atletismo, con Yajaira Rubio y el lanzamiento de disco con Valeri Franco Quiñones.

Rubio es la esperanza del atletismo de obtener una nueva presea, que puede ser de oro en cualquiera de las dos competencias en las que se inscribió.

Además, quedan pendientes la participación en natación de velocidad, el patinaje de carreras, el yudo con dos competidoras y el tejo, disciplinas que le podrían dar una alegría a le región.

Sin resultados

Pero ha habido otras disciplinas que no pudieron ratificar lo hecho cuatro años atrás, en los Juegos Nacionales de Bolívar, como el caso de la natación artística, que fue la sorpresa con cinco medallas de bronce, este año pasó en blanco.

De igual manera, acontece en el tiro con arco, que no logró meterse a las finales, en arco compuesto se estuvo entre los octavos y cuartos de final. En Cartagena 2019 habían alcanzado dos bronces.

En Karate Do, la experimentada Astrid Quijano no logró clasificarse a la final y las medallas de oro, plata y bronce, se les repartieron entre Caldas, Atlántico y Antioquia.

Con relación al boxeo, cuatro pugilistas avanzaron hasta cuartos de final: en el peso mediano masculino, José Escobar.

En la rama femenina, peso mediano, Maylin Gutiérrez, en minimosca, María Vidal y en el peso pluma, Yohana Sanabria.

Las otras categorías no pasaron de octavos de final, Luis Zambrano, en el peso mosca; Jaider Portilla, en el peso pluma; Fabio Escobar en crucero, en el peso gallo, Marlon Brand; y en el peso ligero, Welter Oddua Alejandro Lizarazo.

Tras la participación en las justas nacionales, la entrenadora Leonela Villegas manifestó que, “lo dimos todo, pero no pudimos. Nos queda la frustración de que pudimos llegar más lejos”.

Y admitió que les hizo falta más preparación. “Unos deportistas que no tuvieron fogueo y concentración, una liga como la nuestra, que no tenemos árbitros nacionales, no podíamos aspirar a llegar más lejos. Solo tuvimos dos años de proceso. Esto es un conjunto de resultados y estos fueron los nuestros”.

De igual manera, el ciclismo de ruta y el ciclomontañismo, quedaron relegados a un segundo plano. El BMX Racing hace debut este miércoles, pruebas en las que estarán; Abraham Daniel Reyes de 21 años, Andrés Felipe Jaramillo de 18 años y en damas, Karely Villamil Patearrollo de 21 años, los pedalistas rojinegros tendrán que batallar contra los mejores de Colombia,

