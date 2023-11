Algunos hinchas del Cúcuta Deportivo, 'reacios' a volver al estadio General Santander

Cinco días después de la derrota del Cúcuta Deportivo, en la final del Torneo Finalización de la B-2023, frente a Fortaleza, los hinchas continúan embargados en su dolor y tristeza.

Varios de los seguidores no les ‘perdonan’ a los motilones y a los directivos haber jugado con sus ilusiones y sentimientos de querer ver de nuevo al ‘Doblemente Glorioso’ el año entrante en la máxima categoría del rentado nacional.

Les duele la forma en la que, de alguna manera, consideran que el equipo botó la posibilidad de ascender y no creen más en las palabras de los dueños del club, por eso ya hay algunos hinchas que están asegurando que no los acompañarán en la próxima temporada.

En un comunicado, ‘La Gloriosa Banda Rojinegra Zona Norte’ mostró su descontento que le dejó la final.

En uno de los apartes de la carta, los barristas detallaron que, “este año hemos la dimos toda por nuestros amados colores y no le fallamos al equipo”.

Aduciendo que los directivos, literalmente, traicionaron a la afición y “todo seguirá lo mismo, mientras la familia Cadena esté al frente del club”.

En el escrito también se lee que “queremos que sepan los rojinegros de corazón que nos vamos a parar duro contra esas (….) que tanto daño han hecho. Vamos a demostrarles que su negocio sin nosotros los hinchas, no es nada”, e invitaron a toda a la afición para que en 2024 no asista al estadio a acompañar el equipo en el campeonato, hasta que los actuales dueños no se vayan del club.

Consultando a Daniela Duque, líder barrista, sobre el tema, aclaró que, “respecto a no volver a entrar al estadio, fue ‘La Gloriosa’ que se pronunció con un comunicado. ‘La Gloriosa’ es muy aparte a la ‘Banda del Indio’, tenemos pensamientos muy distintos, y aún no se ha pronunciado respecto a este tema, y a todo lo sucedido, porque tenemos que guardar la cordura en tiempos de rabia decepción y enojo”.

La joven insistió en que, “no podemos salir a decir lo primero que se nos venga a la cabeza para después no cumplirlo. Está más que claro, que a pesar de las malas dirigencias, los malos momentos y todo lo malo que le pasa al Cúcuta Deportivo, es el equipo que amamos y que siempre vamos a seguir”.

¿Jugador amenazado?

Pero a raíz de lo acontecido el viernes en la final, ayer circuló una denuncia que hizo el delantero Juan David Moreno, que en su red social señaló que un barrista lo habría amenazado.

Según denunció, Jaider Galvis lo amenazó, diciendo que los jugadores no se dejaran ver, porque les podía ir mal.

Pero en su red, Moreno explicó que el mensaje después fue borrado, pero hubo un cruce de palabras fuertes entre el futbolista y el aficionado.

Sobre esa discusión, Daniela Duque manifestó que, “Juan Moreno es quien empieza las amenazas contra un integrante de la barra, incluso publica una foto del muchacho, sin pensar las consecuencias que pudiera tener al publicar la foto. Él (el futbolista) habla de pruebas sobre las amenazas, pero no tiene nada, por qué simplemente no hubo amenazas de parte de Jaider”.

La Opinión consultó a uno de los representantes de la jefatura de prensa del equipo para conocer si el club se iba a pronunciar sobre lo sucedido con el jugador e indicó que de momento no se sabía nada.

