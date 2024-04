Bloque del EMC en el Catatumbo sigue en diálogos de paz con el Gobierno, pese a la crisis

“Hemos tenido problemas de comunicación con Iván Lozada (Mordisco), igualmente con los compañeros de las Farc, del Cauca. Las condiciones del Catatumbo, obviamente, no son las del Caquetá. Por ejemplo, hay diversidad de pensamiento y a eso le sumamos el problema de las confrontaciones, la guerra o los conflictos de las regiones”, sostuvo.

Ratificó lo dicho por el Gobierno, en el sentido que, hasta el momento, los que se mantienen en el proceso son las delegaciones que estuvieron en San Vicente del Caguán, es decir, el bloque Jorge Briceño, que está en los Llanos del Yarí, y el bloque Magdalena Medio, que representa a la región del Catatumbo, sur de Bolívar, parte de Antioquia y de Santander. “Esas son las unidades que nos mantenemos en el proceso de diálogo”, reiteró, tras lo cual confirmó que Mordisco no está en el “espacio de diálogo”.

Lea también: ¿Cuál es la clave para ser innovador? Expertos de Cúcuta hablan del camino a seguir

Avendaño, quien fue el encargado de instalar la mesa de diálogos en Tibú, en octubre pasado, en representación del Estado Mayor Central, aseguró que un 50% de los integrantes de esa agrupación son los que se mantienen en la negociación.

“El 50 % restante ha planteado observaciones para seguir dialogando. (...) Quiero pensar que los comandantes, las unidades de Arauca, por ejemplo, quieren creer en el proceso, pero no pueden creer cuando los están matando. Es un tema de sentido común. No es que no quieran o no crean en el proceso. Las muestras de voluntad que ha habido en cuanto a las acciones del Gobierno y las Fuerzas Militares son totalmente diferentes a otras regiones como el Catatumbo”, señaló el líder insurgente en el diálogo con Semana.

A pesar de la incertidumbre que ronda el proceso de diálogos, Camilo González Posso anticipó que el quinto ciclo se hará en junio, pero ya no sería en Ocaña, como se programó inicialmente.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .