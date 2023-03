Campanazo de los gobernadores al Gobierno Nacional por la seguridad

Al llamado de los gobernadores se unió la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que también insistió en la necesidad de que el Gobierno tome acciones frente a la alteración del orden público.

“Las ciudades capitales registran un incremento en cifras de delito asociadas a hurto, extorsión, microtráfico, entre otras modalidades delictivas, lo que se interpreta como repercusión de la acción criminal que organizaciones violentas y actores armados ejercen en las zonas rurales del país”, expresó Asocapitales.

Le puede interesar: ¿Qué pasará con los boletos comprados a Viva para Semana Santa?

Y reiteraron: “los alcaldes hacemos un urgente llamado al Gobierno Nacional y a la Policía Nacional para enfrentar con contundencia la incidencia que grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada tienen actualmente en nuestros territorios”.

Para el abogado y analista Andrés Fandiño, el llamado que están haciendo los mandatarios del país debe superar los debates políticos y no puede encasillarse ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, toda vez que la garantía del orden público no puede tener un cálculo electoral.

“Se están mandando mensajes erróneos que se negocia con todo el mundo y no, no se negocia con todo el mundo, la gente no tiene claridad de lo que se está haciendo, la gente siente miedo de que se está negociando con los narcotraficantes, con las bandas delincuenciales”, planteó el analista.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion