Concejo avanzó con entrevistas de candidatos a la Personería

En medio de una agitada sesión en la que no faltaron los gritos, reclamos, denuncias y las fuertes discusiones, el Concejo de Cúcuta finalmente adelantó el viernes las entrevistas de los candidatos a la Personería de Cúcuta, tal y como lo ordenó un juez en un fallo de tutela.

Al encuentro con los integrantes de la corporación solo asistieron dos de los tres aspirantes: Ludy Páez Ortega y Juan Carlos Prada. Por segunda vez, Lina María Villamizar Garay no se presentó a la convocatoria.

Pese a su ausencia, Villamizar terminó siendo protagonista en la sesión, toda vez que en medio del acalorado debate se conoció que la recusación que, presuntamente, había radicado la aspirante el jueves 8 de febrero, solicitando que 10 concejales se declararan impedidos para participar en la elaboración de las preguntas y su posterior calificación, era falsa.

En una nueva carta dirigida a la mesa directiva, el viernes, la candidata aseguró que el documento que llegó al correo del Concejo de Cúcuta pidiendo una recusación a su nombre, no era real, puesto que no tenía su firma y no fue ella quien lo hizo.

“Por lo tanto, manifiesto a la entidad que en ningún momento he recusado a algunos de los concejales, como tampoco a la mesa directiva”, escribió.

Esto le sumó un nuevo aire de tensión a la disputa que se estaba dando en el Concejo, puesto que el bloque minoritario daba por sentado que dicha solicitud podía alterar el curso de las entrevistas, si la misma quedaba en manos de la Procuraduría.

De ahí la sorpresa que causó en el momento que se hizo pública la “aclaración” de la participante.

Orden del Juzgado no frenó la entrevista

El otro momento que suscitó un fuerte enfrentamiento en la corporación municipal y que terminó con varios concejales afuera del salón de sesiones, fue cuando se iba a dar inicio al proceso de las entrevistas.

Como Leonardo Jácome, Oliverio Castellanos, Alonso Torres y otros concejales del grupo de siete que no quedaron entre los entrevistadores, pidieron que se leyera el auto proferido el viernes por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, donde le solicita a la mesa directiva entregar una información para acreditar el cumplimiento del fallo de tutela del 23 de enero, y no lograron intervenir, ahí ardió Troya nuevamente.

Los concejales insistían de manera airada en que la orden del juez obedecía a la apertura de un incidente de desacato, al no permitir la participación de todos en la entrevista y su posterior calificación, como se ordenó en el recurso de amparo, razón por la cual exigían que se le diera a conocer a la plenaria el contenido del documento.

No obstante, la mesa directiva decidió continuar con el orden del día que era la formulación de las preguntas a los dos candidatos a personero que se encontraban en el recinto y tras una fuerte discusión que terminó fuera de control, Jácome, Castellanos, Torres y Jhon Jairo Villamizar se retiraron del debate.

Al final de la sesión y una vez terminaron las entrevistas, la mesa directiva ordenó leer el documento remitido por el Juzgado.

En este se pedía informar “si es cierto que dentro del mecanismo seleccionado para formular preguntas se excluyó al accionante José Leonardo Jácome al ubicarlo junto con el partido Centro Democrático para hacer una pregunta”.

De igual forma, precisar si Jácome no quedó incluido en el grupo de concejales que hará la calificación y evaluación de las entrevistas, “acudiendo a un sistema en donde solo están representados miembros de la coalición de gobierno”.

“Por último, para que informe y explique cuál fue el mecanismo escogido actualmente para la calificación del proceso de entrevista de los aspirantes a personero municipal periodo 2024- 2028, e informe sí fue el mismo o en qué se diferencia con el adoptado anteriormente por la mesa directiva del Concejo”, se lee en el auto.

La jueza cuarta, Yuli Corredor Gauna, le dio un término de dos horas al presidente del Concejo, Edison Contreras, para que entregara la información y sobre las 4:00 de la tarde, esta fue remitida para su estudio.

Mientras se entrega un veredicto al respecto, hoy el Concejo tiene previsto en el cronograma del concurso de méritos dar a conocer los resultados de las entrevistas, para proceder el 19 de febrero con la publicación de la lista de elegibles y la citación a elección.

