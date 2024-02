Cortocircuito | Despelote en el Concejo

Una acalorada y bochornosa sesión fue la que se presentó el viernes en la noche en el Concejo de Cúcuta, por cuenta del desarrollo de las entrevistas a los candidatos que aspiran ocupar la Personería Municipal, los próximos cuatro años. Dicen quienes estuvieron presentes, que a los asistentes solo les faltaron las crispetas y la gaseosa, porque el espectáculo fue de tal magnitud, que nadie quería perderse detalle alguno. Gritos que iban y venían, señalamientos, advertencias y hasta reproches a los periodistas que cubrían la sesión, hicieron parte del nuevo capítulo de la novela en que ha terminado convertida la elección del funcionario encargado de velar por la defensa de los Derechos Humanos, “la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”. ¡Bonito ejemplo!

Despelote en el Concejo II

Si algo ha dejado en evidencia la escogencia del próximo personero de Cúcuta es que la puja que se vivió en las elecciones de octubre pasado por la Alcaldía de la ciudad se trasladó desde el primero de enero al Concejo y ninguno de los dos bloques en que quedó dividida la corporación quiere dar su brazo a torcer. Los estrados judiciales se han convertido en la tribuna desde la cual unos y otros esperan que se dé un vencedor y, mientras tanto, el salón de sesiones está hecho un verdadero ring de boxeo, tal y como quedó en evidencia este fin de semana. En nada contribuye esto a la ya deteriorada imagen del cabildo cucuteño, que en lugar de estar concentrado debatiendo sobre los verdaderos problemas de la ciudad, insiste en demostrar que este periodo será más de lo mismo.

¿Y la recusación?

Continuando con la elección de personero, un sorpresivo giro dio la sesión del viernes, luego de conocerse que la recusación que, al parecer, había elevado una de las candidatas a personera, Lina María Villamizar Garay, contra varios concejales, para impedir que pudieran participar en la formulación de las preguntas y la calificación de la entrevista, era falsa. Aunque el documento, en efecto, llegó al correo del Concejo el 8 de febrero, un día después la aspirante envió una carta a la mesa directiva de la corporación diciendo que este no era de su autoría, pues no tenía su firma, y que ella en ningún momento planteó tal recusación. Mejor dicho, que eso era falso de toda falsedad. ¿De dónde salió entonces la solicitud? ¿Quién la hizo llegar a la bandeja de entrada del correo del Concejo? ¿Cuál era el interés de que todos la conocieran? Muchas son las preguntas que quedaron después de este particular episodio que añadió ingredientes de intriga al proceso.

Fantasma de las Investigaciones

A propósito de personeros, esta semana se conoció que el procurador regional de instrucción de Norte de Santander, Omar Javier García, formuló cargos contra los integrantes de la mesa directiva del Concejo de Bucaramanga, por las presuntas irregularidades que rodearon la designación de personero municipal encargado, mientras se elige el titular de la entidad. Resulta que los concejales, probablemente, se extralimitaron en sus funciones, toda vez que designaron un encargado sin que, al parecer, tuvieran la competencia para ello. Tal parece que en el caso de Cúcuta también se alistan algunos procesos por el enredo en la elección del sucesor de Karol Yesid Blanco, quien en unos días termina su periodo.

Cambios en el AMC

Hasta hace unos días estuvo al frente del Área Metropolitana de Cúcuta el arquitecto Miguel Peñaranda, quien fue uno de los hombres de confianza del exalcalde Jairo Tomás Yáñez y a su vez uno de los funcionarios más controvertidos de la pasada administración. Su periodo como director de la entidad terminó y los alcaldes metropolitanos se alistan para elegir a su sucesor en los próximos días. La junta tiene previsto reunirse el 21 de febrero, pero están a la espera de que el alcalde Jorge Acevedo se reintegre a sus funciones, para que pueda participar de la deliberación. Por ahora, el único nombre que suena para reemplazar a Peñaranda es el de Juan Carlos Soto, sin embargo, todavía no habría consenso frente a su elección y por eso los siguientes días serán de mucho “lobby”.

Posible retorno

Hablando del alcalde de Cúcuta, esta semana podría volver a sus actividades Jorge Acevedo, después de las casi tres semanas que lleva de incapacidad, por cuenta de las dos intervenciones a las que debió ser sometido como consecuencia de una apendicitis aguda y una posterior infección. Todo parece indicar que el mandatario tuvo una nueva revisión y valoración médica el pasado viernes y su evolución es satisfactoria, razón por la cual estaría listo para retomar sus funciones en los próximos días. Dicen sus allegados que Acevedo está inquieto por regresar y asumir las tareas que venía adelantando, especialmente en su lucha frontal contra la inseguridad.

Mejor en las lides sindicales

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Norte de Santander (CUT), Martín Cruz, finalmente no se unió al equipo de trabajo del alcalde Jorge Acevedo y continuará dando la batalla por la reivindicación de los derechos de los trabajadores desde la esfera sindical. Cruz había sido designado por el nuevo alcalde como secretario del Banco del Progreso, pero finalmente no se posesionó. Al parecer, el presidente de la CUT tendría unos compromisos sindicales a nivel nacional y por esa razón no pudo asumir el cargo. En su reemplazo llegó el exsecretario de Hacienda del municipio en la administración de César Rojas, Luis Javier Chaves, ampliando así la cuota del exalcalde en el gobierno local.

Cuota cucuteña en Invías

Esta semana asumió funciones como directora general del Invías, en calidad de encargada, la cucuteña María Constanza García Alicastro. La hermana del actual secretario de Educación de Cúcuta, Carlos García Alicastro, y prima del senador Juan Carlos García Gómez, se desempaña como viceministra de Infraestructura, en el Ministerio de Transporte. García es ingeniera civil, especialista en tránsito y transporte, y cursa una maestría en Gerencia para el Desarrollo. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en el sector público y es muy cercana al presidente Gustavo Petro. ¡Bien por la cucuteña!

Se buscan representantes

La Dirección Municipal de Planeación, de la que está encargada Juan Carlos Bocanegra, está invitando a las organizaciones sociales, civiles, gremiales y todos quienes estén interesados en hacer parte del Consejo Territorial de Planeación (CTP) del municipio, para que se inscriban y participen de este ejercicio. El Consejo de Planeación es el que tiene la responsabilidad de analizar el Plan de Desarrollo Municipal de los próximos cuatro años y hacer el seguimiento al cumplimiento del mismo. La fecha límite para las postulaciones es el 19 de febrero.

Al fin todos

Entre el jueves y viernes se reunieron en Cartagena los 32 gobernadores del país para su primera cumbre del año y del nuevo periodo, y una de las particularidades es que los mandatarios finalmente pudieron reunirse todos juntos con el presidente de la República, Gustavo Petro. Antes de que tomaran posesión, Petro sostuvo un encuentro solamente con un grupo de gobernadores electos que era mucho más afín a su plan de gobierno y tiempo después recibió en la Casa de Nariño al resto de ellos. El espacio promovido por la Federación Nacional de Departamentos sirvió para que los dirigentes le expresaran al jefe de Estado sus preocupaciones, sus clamores y atendiera algunas de las propuestas que estos llevaban, para un mejor desempeño de las regiones.

