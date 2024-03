Cortocircuito | La particular movida y la renuncia no aceptada de la coronel Mora

Particular movida

En medio del proceso que se adelanta para independizar la seccional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, de la de Cúcuta, en los últimos días circuló el borrador de un proyecto de acuerdo que se estaría promoviendo con el fin de modificar el Acuerdo No. 029 del 12 de abril de 1994, “por el cual se estableció el Estatuto General de la UFPS seccional Ocaña”, en lo que respecta a la designación del director de este centro educativo. De acuerdo con el documento, con el cambio se buscan dos cosas: en primer lugar, reformar uno de los artículos para que ese nombramiento lo haga el rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, pero sin tener en cuenta los resultados de las elecciones, como se venía haciendo hasta ahora; lo otro es hacer una modificación en los apartes que guardan relación con el proceso de integración de la lista de candidatos.

Las razones

Entre los argumentos que se sustentan en el proyecto de acuerdo para hacer cambios en la designación de rector de la UFPS Ocaña, se señala que como se están promoviendo acciones para hacer de esta una nueva institución “es necesario preparar el escenario que supone la transición de la pretendida sustitución de la nueva Universidad de Ocaña para que en el diálogo venidero la vocería esté en cabeza de quien tiene la representación legal de la universidad, sin que la autonomía otorgada a la seccional vía delegación trascienda como injerencia indebida a los intereses de la Universidad Francisco de Paula Santander”. Hay quienes aseguran que la propuesta que se está impulsando no tiene otro fin que controlar el “afán secesionista”, delegando desde Cúcuta a alguien de confianza para que asuma esa misión.

Respaldo a la independencia

Y a propósito de las movidas en la UFPS, durante su visita a Ocaña, esta semana, el gobernador William Villamizar Laguado dejó claro que van a seguir respaldando desde la administración departamental a la seccional de la Universidad Francisco de Paula Santander para que tenga independencia y la posibilidad de ser autónoma administrativa y financieramente. “Lo comentamos en campaña y lo vamos a seguir respaldando para que se pueda generar esa transición y esa independencia de la universidad. En eso vamos a trabajar fuertemente”, dijo.

Ambiente reeleccionista

En las próximas semanas se eligen los nuevos gerentes de las ESE en el departamento para los siguientes cuatro años y en Imsalud ha venido tomando fuerza el interés de distintos sectores porque se le dé continuidad en el cargo al actual titular de esa entidad, Juan Agustín Ramírez Montoya. Desde hace días se está convocando una manifestación frente a las instalaciones de la institución para hacer público el respaldo a su reelección para el periodo 2024-2028. La cita es hoy a las 8:30 de la mañana y en la invitación aseguran que el objetivo es que la empresa siga creciendo y que continúe la atención de calidad a los usuarios.

Ambiente reeleccionista II

Esta no es la primera manifestación que se ha escuchado en los últimos días en favor de la continuidad de Juan Agustín Ramírez. Esta semana, representantes de la Asociación Sindical de Trabajadores de Imsalud (Asintraimsalud) le hicieron llegar una carta al alcalde Jorge Acevedo para que en la elección del próximo gerente se tengan en cuenta mucho más la experiencia y capacidades de quien aspire al cargo, que los intereses políticos que pueda haber de por medio. En el escrito, le insisten al mandatario que la situación financiera en que se encontraba la empresa social y las condiciones en que laboraban no eran las mejores y que en los últimos años la transformación es evidente, gracias a la gestión de Ramírez. ¿Atenderá las sugerencias el alcalde?

No le aceptaron la renuncia

Cuando se enteró que iba a ser relevada del cargo como comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la coronel Sandra Mora anunció inmediatamente que no continuaría en la institución y que iba a solicitar su retiro. Sin embargo, todo parece indicar que su petición no fue acogida y que, por ahora, seguirá haciendo parte de las filas de la Policía Nacional. Y es que esta semana se conoció un listado de al menos 11 coroneles que tramitaron su retiro por iniciativa propia, pero en ese grupo no aparece Mora. Reporteros de Corto Circuito conocieron que la oficial tendrá que presentarse el martes de la próxima semana en Bogotá, para saber qué viene en su carrera dentro de la institución y bajo qué condiciones continuaría vinculada a la misma.

Exaltada

Pero mientras se define la suerte de su futuro como oficial de la Policía, la coronel Mora se dedica a recibir reconocimientos y a recoger los frutos de su corta estadía en la ciudad, por parte de aquellos sectores que consideran que su trabajo estuvo bien hecho. El turno esta semana fue para el Concejo, que decidió incluirla en un listado de 29 mujeres a las que exaltaron y reconocieron por la labor que cumplen a diario desde sus diferentes roles. Mora fue la primera mujer comandante que tuvo la Policía Metropolitana de Cúcuta y aunque su paso por la institución no estuvo ajeno a las polémicas, para algunos, la cultura machista de la ciudad definitivamente sí tuvo que ver con su retiro de la comandancia.

Tremendo susto

La directora de Noticias RCN Radio en Norte de Santander, Olga Lucía Cotamo Salazar, vivió esta semana el susto de su vida. Cuando esperaba el cambio de semáforo en la avenida Los Libertadores, a la altura del colegio Mercedes Ábrego, fue chocada por otro vehículo que se movilizaba en un aparente exceso de velocidad. La periodista, que se trasladaba hacia los estudios radiales sobre las 4:30 de la mañana para cubrir toda la jornada del ‘Día sin carro y sin moto’, fue sorprendida por tremendo ‘sacudón’, que no pasó a mayores, gracias a que estaba haciendo uso del cinturón de seguridad. El carro sufrió graves afectaciones y ella unos leves golpes que, sin embargo, le dejaron algunos dolores musculares. Por ahora tendrá unos días de incapacidad para recuperarse del impacto. A través de su cuenta de X, Cotamo agradeció los mensajes de solidaridad ante el momento vivido. “Quiero agradecer a mi familia, amigos, compañeros de trabajo, colegas, la Policía, tránsito, demás autoridades, Clínica Norte y todos los que estuvieron pendientes, Dios los bendiga”, escribió.

'Cero nervios’

Una particular reacción tuvo el senador liberal Alejandro Carlos Chacón a la propuesta con la que sorprendió el viernes el presidente Gustavo Petro, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, “si el gobierno del pueblo no puede aplicar la Constitución”. El congresista nortesantandereano recordó que ya en otros gobiernos se ha mencionado esta misma posibilidad y por eso dijo que no había por qué temer. “Cero nervios. Estamos listos a cualquier proceso democrático, desde que sea por los canales que menciona la Constitución. En la calle, en las urnas, en la democracia, como quieran estamos listos para enfrentar la política. Píntenla!”, dijo.

Imponiendo el ritmo

A los que se les vio bien animados durante la carrera ‘Mujeres en movimiento’, el pasado domingo 10 de marzo, que terminó con una bailoterapia, fue al recién nombrado director del IMRD, David Márquez, y a la secretaria de Equidad de Género, Patricia Ríos Cuéllar, quienes al igual que muchos secretarios mantiene un perfil bastante discreto ante los medios. Los dos funcionarios bailaron y disfrutaron de las actividades en el marco del mes de la mujer por parte de la Alcaldía. Eso sí, no eran los más coordinados, pero tenían toda la intención de gozarse la jornada saludable en medio de los 35 grados que nos han acompañado en los últimos días.



