Cortocircuito | Se mueven las cartas bajo la mesa

Encuesta sobre Cúcuta

El Centro Nacional de Consultoría hizo una encuesta para el Noticiero CM& sobre las candidaturas a la Alcaldía de Cúcuta, donde los indecisos a mes y medio de que abran las urnas llevan la delantera con el 22%, siendo un bloque muy importante hacia el que deben dirigirse los diferentes aspirantes para tomar la delantera o tener una clara opción de triunfo. Si las elecciones fueran ya, según esa medición, la intención de voto ubica primero a Leonardo Jácome (17%), seguido por Jorge Acevedo (14%), Juan Carlos García-Herreros (9%), Emerson Meneses (5%), Mario Figueroa (4%), José Luis Mora (3%), David Fajardo (3%). Pisándoles los talones se encuentran el voto en blanco (6%) y por ningún candidato (8%).

Le puede interesar: Millonaria contratación de Faro del Catatumbo, en la mira de la Procuraduría

¿Llegará o no llegará?

Leyendo entrelíneas el comunicado de la dimisión de César Omar Rojas Ayala a su candidatura a la Alcaldía, en el que escribió: “creemos que Cúcuta es una ciudad perseverante…”, se nota que dejó marcado el camino hacia donde ha decidido dirigirse en esta contienda electoral: a La Cabrera, para posiblemente darle el respaldo a la aspiración de Jorge Acevedo quien se promociona con el lema de ‘perseverancia’. Pero la pregunta ahora es ¿cómo lo recibirán? luego de que Rojas Ayala resultara afectado por medidas de extinción de dominio por hechos de corrupción con el PAE. Será tras bambalinas. Reinará la cautela. O dirán: ¡muchas gracias, dejemos así! Este es un capítulo interesante en la política local que puede traer sorpresas por todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista judicial.

¡Qué tal esto (1)!

Una curiosidad está hoy en manos del Consejo Nacional Electoral, que deberá dilucidar si es cierto que por alguna cuestión de procedimiento aparece que Esperanza Democrática avaló la candidatura de Blanca Cruz González a la Alcaldía de Cúcuta y luego coavaló a Isaac García para el mismo cargo de elección popular. Resulta que la exconcejala Cruz González el 29 de julio, después de la 1:00 de la tarde, llegó a inscribirse en la Registraduría por Esperanza Democrática, contando entre otras cosas con un documento firmado por Julio Enrique Carrascal Puentes, presidente de ese partido en el que afirma que “Esperanza Democrática se retira de la coalición que avalaba a Isaac García (...) y decidimos expedir el aval a Blanca Cruz González”.

¡Qué tal esto (2)!

Un corresponsal de Cortocircuito en Bogotá se fue a husmear en el CNE y encontró el hilo que permitiría desenredar este caso que por ninguna circunstancia se puede dar de un grupo político avalando y coavalando candidatos para un mismo cargo de elección popular. Fuentes del Consejo Nacional Electoral indicaron que aunque en los documentos que se encuentran en la plataforma de inscripción de la organización electoral sobre la candidatura de Isaac García no se evidencia que Esperanza Democrática haga parte del acuerdo de coalición y coavales, fue incluido por parte de la Registraduría en el formulario E-6.

En Marcha quedó firme

Los que están que no se cambian por nadie son el exministro Juan Fernando Cristo y los congresistas de En Marcha porque el Consejo de Estado les dio varias buenas noticias. Primero, la sección quinta le mantuvo en firme la personería jurídica a este movimiento político que lidera el dirigente nortesantandereano. Segundo, ordenó que la misma sea inscrita en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. Y en tercer lugar respiran tranquilos los congresistas elegidos por esa colectividad, Guido Echeverri Piedrahita, Jairo Alberto Castellanos y Gustavo Adolfo Moreno. En Marcha, para las elecciones locales de octubre tiene una amplia participación y, por ejemplo, acaba de adherir a la candidatura de Carlos Fernando Galán para la Alcaldía de Bogotá.

‘No todo vale’

La Misión de Observación Electoral por intermedio de María del Rosario Perea Garcés, coordinadora del componente de inclusión y diversidad de esta oenegé, advirtió que “recientemente hemos visto campañas que utilizan, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres como mecanismo para atraer votantes. Esta vieja fórmula de instrumentalización de los cuerpos de las mujeres, no solo es reprochable, sino que sigue reproduciendo estereotipos basados en género, con los que buscan reducir el papel de las mujeres al de ‘objetos sexuales’, fomentan la violencia en nuestra contra y nos invalidan en distintos escenarios de la esfera pública y privada”.

El dedo acusador de Pacho Santos

El ex vicepresidente Francisco Santos estuvo en Cúcuta esta semana, como parte de la cruzada que vienen liderando varios dirigentes del Centro Democrático a nivel nacional para impulsar la fórmula del partido a la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta. Una vez se puso al día sobre la crisis que afronta la colectividad en el departamento, Santos no se quedó callado y de inmediato señaló a quienes, en su criterio, son los responsables de lo que viene sucediendo. Dijo que la división del partido tiene nombre propio y ellos son, la ex senadora Milla Romero y el representante Juan Felipe Corzo. “Fungen de uribistas y hacen toda clase de pactos por debajo de cuerda. Aquí hay que llamar las cosas por su nombre y ellos son los responsables del desastre del partido en Norte de Santander”, aseguró.

‘No me representan’

Las críticas de Pacho Santos fueron más allá y dijo que, aunque el Centro Democrático no ha exigido que haya una disciplina de partido frente a las candidaturas que se avalaron para las elecciones del 29 de octubre, de haber estado en sus manos esa decisión, hace rato habría sacado del partido a la ex congresista y marginado totalmente de cualquier decisión que comprometa al uribismo, al representante Corzo. “No pensaron en el partido y solo pensaron en ellos. Ellos no me representan como partido”, dijo.

El mea culpa

Y a manera de mea culpa, el ex vicepresidente reconoció que está seguro de que el ex presidente Álvaro Uribe sabe lo que está ocurriendo, pero que él le cree a la gente y es generoso. Por eso, admitió que el Centro Democrático necesita una estructura mucho más sólida que esté mirando el partido desde el punto de vista ideológico y que permita revitalizar el escenario nacional, para que no se afecte el local. “Ojalá haya un sacudón”, señaló.

La invitación de Uribe

Siguiendo con el uribismo, contrario a las duras críticas de Francisco Santos, el expresidente Álvaro Uribe sorprendió esta semana con una invitación a apoyar la lista de su partido a la Asamblea de Norte de Santander y con nombre y número propio, llamó a respaldar al candidato Juan Diego Ordóñez, quien es impulsado justamente por el representante Juan Felipe Corzo y la senadora Milla Romero. “Por favor, respondamos bien a la ciudadanía. Hay muchos sectores ciudadanos que esperan mucho de nuestro partido”, fue el mensaje divulgado por Uribe a través de un video.

Sigue dando guerra

El ex alcalde Ramiro Suárez Corzo, quien fuera trasladado desde su lugar de reclusión por cuenta del Inpec en el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta al hospital San Carlos de Bogotá, sigue produciendo noticias. El diario El Tiempo de la capital de la República, publicó hoy unos audios donde Suárez Corzo insulta e increpa a algunos guardianes de la cárcel de La Picota, cárcel a la que fue trasladado recientemente, en Bogotá, en relación con algunos sobornos que había pagado anteriormente. Llama la atención igualmente, que el ex alcalde solo estuvo en el hospital de Bogotá unos pocos días, en contraste con los casi dos meses que duró internado en el Erasmo Meoz, por una supuesta enfermedad grave y en medio de la cual se encontraron varias irregularidades.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion