¿Cuáles son los efectos políticos del caso Sarabia-Benedetti?

Las declaraciones del exembajador Armando Benedetti continúan afectando al Gobierno del presidente Gustavo Petro, esto por cuenta de la conversación que se conoció del exembajador con la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, en donde revela diferentes presuntos hechos irregulares del Gobierno Nacional y de la campaña presidencial.

Las declaraciones han desatado que el ejecutivo evalúe y tome decisiones sobre su gobernabilidad y la imagen que este caso del polígrafo, las interceptaciones ilegales y el financiamiento de la campaña electoral han afectado su favorabilidad en la opinión pública.

Evidentemente, este tipo de hechos han generado consecuencias al Gobierno Petro que lleva diez meses en su gestión.

Para el analista y consultor Carlos Andrés Arias, una de las consecuencias es la suspensión del trámite de las reformas que afectará la gobernabilidad del presidente y la campaña de la izquierda para las elecciones regionales.

“Las consecuencias son inciertas, porque es muy difícil determinar qué va a pasar a largo plazo. En el corto plazo, suspender la discusión en el Congreso de las reformas laboral y pensional pospone las reformas prometidas para el 2024, porque estamos ad portas de entrar en un proceso electoral, y eso va a distraer la agenda legislativa o básicamente la va a obnubilar”, explicó Arias.

El consultor Arias además aseguró que el Gobierno perderá “legitimación y pierde reputación, seguramente va a hacer que cualquier tipo de cambio de apuesta no vaya a tener el respaldo de la opinión”.

Por su parte, el analista y abogado Andrés Fandiño coincidió y aseguró que la opinión pública se desanimará y no creerá lo que habla un gobernante o promete un Gobierno.

“Que la gente se desanime mucho más de la política, crea menos en las instituciones y que cada día el país se desarticula más en torno a lo que es la gobernanza y gobernabilidad de cualquier Gobierno. Eso es muy grave para la democracia”, expresó Fandiño.

El abogado además aseguró que el presidente deberá entregar un parte de tranquilidad sobre los temas que han suscitado y que han generado duda en los colombianos.

“Este es un golpe al corazón de la gobernabilidad del presidente Petro, esa clase de afirmaciones crean un manto de duda en la gobernabilidad. Eso afecta la legitimidad del presidente, es importante que en las próximas semanas el presidente les entregue a los colombianos una ruta de cómo fue su financiación porque hoy está en duda”, explicó Fandiño.

También coincidió el analista en el tema de los proyectos del Congreso de la República: “Las reformas, que eran la gran apuesta, pues se van a congelar porque el Gobierno no puede ejercer esa gobernanza y poder político para poder avanzar”.

Las declaraciones del exembajador Benedetti han generado reacciones de todo tipo, esto también por el trato agresivo que le dio a Sarabia en medio de la conversación.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, expresó Benedetti.

Y continúa diciendo Benedetti: “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada”.

El exembajador le aseguró a Sarabia que, si él hablaba, todos se podían ver afectados por las declaraciones o hechos que salgan a la opinión pública.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, afirmó el exembajador.

Respecto a las declaraciones, el presidente Petro aseguró que Benedetti debía rendir cuentas a la Fiscalía General y al país.

“Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales. Aquí estoy solo para lograr más justicia social en mi país. Es eso lo que me mueve y obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno es mejor que se separen de él. Creo entender qué le pasa a la mente de Armando Benedetti, acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la fiscalía y el país”, explicó Petro.

En el caso de Sarabia, su abogado defensor Jorge Mario Gómez Restrepo aseguró que la exfuncionaria se defenderá y atenderá todos los llamados de la justicia y entes de control para esclarecer los hechos ocurridos.

“Es importante aclarar que manifestó desde el momento de su renuncia, que existían acciones malintencionadas reveladas por una persona que buscaba hacerle daño a un Gobierno que se comprometió con el cambio. Siempre la Dra. Sarabia ha reafirmado su compromiso, apoyo y convicción con el presidente Gustavo Petro”, afirmó Gómez.

El abogado además aseguró que la exjefe de Gabinete se defenderá de los ataques y tratos hechos por el exembajador Benedetti en su contra.

“Acudirá a todos y cada uno de los llamados de la justicia y de los entes de control para dar claridad y explicación sobre los hechos de su competencia y conocimiento, se defenderá de los ataques indignantes y humillantes a los cuales fue sometida en su condición como mujer desde tiempo atrás por Armando Benedetti”, afirmó el abogado.

Y concluyó: “Como jefe del Gabinete, en todo momento y actuación protegió firmemente la institucionalidad con honestidad y transparencia, jamás cedió a los chantajes y amenazas que buscaban intereses personales”.

Finalmente, en medio de la agenda privada que ha sostenido el presidente durante el lunes, Petro se reunió con diferentes congresistas y funcionarios de Gobierno para analizar la situación política que vive el Gobierno.

