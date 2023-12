Defensoría pide detención domiciliaria u hospitalaria para Ramiro Suárez

“El estado de salud del PPL se califica como grave, por enfermedad, de acuerdo con la valoración física y de la historia clínica: (i) no cuenta con apoyo para el desarrollo de sus necesidades fisiológicas como micción y exposición; (ii) en la reclusión no cuenta con el apoyo necesario para su aseo personal diario; (iii) se encuentra postrado y sin posibilidad de movimiento autónomo en sus miembros inferiores; (iv) no se puede garantizar que pueda prevenir o evitar una lesión por caída, al no contar con las condiciones en el baño ni lugar de reclusión”, señala la Defensoría.

En vista de la condición en que se encontraba Ramiro Suárez Corzo al momento de la visita de la entidad adscrita al Ministerio Público, esta pidió, en primer lugar, conminar al Inpec y a la EPS Sanitas, así como a la Secretaría Distrital de Salud, para que de manera inmediata “cese la vulneración sistemática de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana del señor Ramiro Suárez”.

Lea aquí: En camino solución para poner fin a protestas por la entrega de medicamentos

Según se conoció, en las últimas horas, el exmandatario fue trasladado de su sitio de reclusión en La Picota a un centro médico, para recibir valoración y atención especializada.

La Defensoría también pide que a Suárez se le garantice un cuidador permanente y que se le asegure la atención médica necesaria, mediante el traslado oportuno a los centros médicos, en el momento en que lo requiera.