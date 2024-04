El gran problema de Colombia es Gustavo Petro que es un charlatán: Miguel Uribe Turbay

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, el pasado viernes desde Cartagena arremetió contra el senador de la República Miguel Uribe Turbay, afirmando que, en su época como concejal de Bogotá, habría afirmado que el cambio climático no existía.

“El concejal Miguel Uribe Turbay dijo que era mentiras que existiera la crisis climática. Irresponsable, ignorante. A mí me gustaría tenerlo aquí de frente para que nos dijera lo mismo”, sostuvo el presidente.

Ante esto, el senador respondió mediante un video en sus redes sociales en el que le expresó al mandatario que deje de ser cobarde y mentiroso. Así mismo, afirmó que, “el gran problema de Colombia, como lo fue el de Bogotá hace 10 años, es Gustavo Petro que es un charlatán”.

“Estoy en Cartagena saliendo del Congreso de Asofondos y me acabo de enterar que el presidente Petro una vez más me ataca con mentiras, presidente no sea cobarde, usted sabe que estoy aquí y si quiere debatir dígame cuándo y dónde, pero a mí no me va a intimidar como matón de barrio”.

El senador confrontó al presidente diciéndole que si quería podían debatir sus mentiras y la presunta financiación de narcos en la campaña de Petro.

“Además, aquí le dejo el mismo concejal que hace más de 10 años viene desenmascarándolo. Si vamos a hablar de cambio climático, bueno, ¿cuáles son las acciones concretas? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo son las cosas? ¿A dónde vamos? Es muy fácil de ser charlatán”, cuestionó.