Presencia del Tren de Aragua en Cúcuta: esto opina el alcalde, Jorge Acevedo

La mega banda criminal del Tren de Aragua tiene presencia en al menos 6 países del continente, incluido Colombia; sin embargo, de acuerdo con el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, la discusión en torno a si este grupo criminal existe o no, carece de importancia.

“En Cúcuta hay identificadas 25 bandas criminales. Si se llaman Tren de Aragua o como se llamen son 25 grupos identificados. Si alguno es el Tren de Aragua o se llama AK47 no dejan de ser delincuentes y van a ser objetivo de nosotros. Ya el nombre que le pongan o que si existe o no, no es un tema de discusión”, agregó Acevedo.

Pese a las declaraciones, hay que recordar que en enero de este año, recién posicionado como alcalde, Acevedo denunció a través de la red social X que estaba siendo víctima de amenazas por parte de las bandas delincuenciales de el Tren de Aragua y AK47.

“Dejo a disposición de la Fiscalía de Colombia y la Policía de Cúcuta esta amenaza que me hace llegar las bandas “Ak 47 y Tren de Aragua”. Comparto con el señor Presidente, Gustavo Petro, el Ministro del Interior y con Ministro de Defensa, quienes han estado prestos a atender los problemas de inseguridad de Cúcuta. No me van a intimidar, tengan la seguridad que la institucionalidad siempre se impone ante el crimen”, dijo Acevedo en su momento.

En ese entonces, Acevedo también condenó las amenazas que denunciaron los líderes sociales sobre estas mismas bandas. “Quiero mandarles un mensaje a todos los líderes sociales y comunales de Cúcuta. Estamos con ustedes. Ante las amenazas de los delincuentes no nos vamos a amedrentar”, agregó en enero de este año.