El Pacto Histórico escogió a Alexander López para nuevo presidente del Senado

Tal y como se esperaba, el senador valluno del Pacto Histórico, Alexander López Maya, fue el elegido por esta coalición del gobierno para que asuma la presidencia de la corporación en reemplazo de Roy Barreras, a quien la semana pasada el Consejo de Estado le anuló su elección por doble militancia.



Ante ese vacío, un reciente fallo indicó que no puede haber vacante en esa dignidad, y el caso particular fue en julio de 2021 cuando los partidos de oposición escogieron al entonces senador Gustavo Bolívar, pero su elección fue negada por la mayoría de la plenaria. Tras esa situación se escogió al senador Iván Name Vásquez, de los verdes, pero ante la denuncia a esa elección la misma se tumbó y se volvió a votar.



En la segunda ocasión en que se volvió a presentar el nombre de Bolívar, otra vez se negó su escogencia por parte de la plenaria, al punto que el periodo de sesiones se terminó sin ocupar este cargo.

El tema fue de especial interés que el lunes en la noche los senadores del Pacto Histórico se reunieron en la sede del Polo Democrático, esto con el objetivo de definir si iban a escoger un nuevo presidente del petrismo. En tal sentido se acordó que así será, pero dependía de un concepto judicial que se había solicitado al respecto.



La posibilidad de escoger a un senador distinto del Pacto Histórico llevaría a que los acuerdos en el Congresos se rompieran, así sea para dos meses en que se escogería al nuevo dignatario ante la salida de Roy Barreras que estaba escogido hasta el 20 de julio.



En tal sentido el presidente de la Cámara, David Racero, reclamó que esa dignidad se mantenga en el petrismo. “Tenemos que garantizar que la coalición respete el acuerdo, en Senado estos dos meses que faltan de periodo legislativo le corresponden al Pacto Histórico, conforme a lo que dice la ley, habrá nuevas elecciones para elegir el nuevo presidente del Senado que debe ser del Pacto”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes.

Aunque el primer vicepresidente, el liberal Miguel Ángel Pinto, se ha mostrado cercano al gobierno y se tendría una garantía para el trámite de los proyectos, en el gobierno y el Pacto Histórico lo que se quiere es un presidente del mismo partido, esto para que se pueda tramitar en especial las tres reformas sociales, como son la salud, laboral y pensional.



Desde que se conoció la salida de Roy Barreras, surgieron dos nombres para ocupar la presidencia, Alexander López y María José Pizarro. En tal sentido el representante Racero consideró que “los dos tienen todos los pergaminos para poder culminar adecuadamente el período, el papel que están haciendo ambos es motivo de cohesión”.

En julio pasado el senador valluno López estuvo en la puja con Roy Barreras por la presidencia del Senado, pero la misma la inclinó el presidente Gustavo Petro, cuando pidió escoger a Barreras para esa dignidad en el primer año.



En la tarde de este martes nuevamente se volvió a reunir el Pacto Histórico y se tuvo humo blanco para escoger a Bolívar. La senadora Pizarro, incluso fue la que anunció que López sería elegido. “Respaldo y acompaño la postulación de mi compañero del Pacto Histórico Alexander López Maya como nuevo Presidente del Senado. Su trayectoria en el Congreso es prenda de garantía para avanzar en las necesarias reformas y agenda legislativa que requiere el país”.



El exsenador, Gustavo Bolívar, al pronunciarse sostuvo que "Alexander López tiene toda la experiencia y los merecimientos para ser Presidente del Senado. Garantiza la evacuación pronta de las Reformas pendientes de aprobación".

