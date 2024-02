Este martes se conoció la resolución de la mesa directiva del Senado con la cual se notifica que el partido Centro Democrático se le aplicó la figura de la silla vacía al senador Ciro Ramírez, quien está detenido.



A Ramírez, quien la Corte Suprema de Justicia le proceso en el marco del llamado caso de las ‘Marionetas 2’, no se le podrá reemplazar esto en cumplimiento de la normatividad que se dispuso en la Constitución Política en tal sentido.



La resolución firmada por la mesa directiva en cabeza del presidente Iván Name, indica al respecto que “dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 134 de la Constitución Política, respecto de la curul del doctor Ciro Alejandro Ramírez Cortés, identificado con cédula de ciudadanía 81.720.287, por las razones dadas en la parte considerativa del presente acto administrativo. En consecuencia, no habrá lugar al llamado a su reemplazo”.

El presidente Name había precisado que esa decisión estaba próxima a cumplirse y que sólo se estaba a la espera de cumplir los plazos que señalan la ley y lo dispuesto de la silla vacía para los hechos de corrupción, concierto para delinquir, nexos con grupos legales, narcotráfico, entre otras faltas graves.



Por otra parte este martes ya asumió su curul el senador Ferney Silva, quien es el reemplazo de la fallecida senadora Piedad Córdoba del Pacto Histórico, quien cumplió un mes de haber muerto.

