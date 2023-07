Emerson Meneses es oficialmente el primer candidato a la Alcaldía de Cúcuta

Apelando al conocido refrán que dice que, ‘el que pega primero, pega dos veces’, el diputado Emerson Meneses, ahora integrante del partido Nueva Fuerza Democrática, se convirtió oficialmente en el primer candidato a la Alcaldía de Cúcuta para las elecciones de octubre.

El exdirigente conservador formalizó el jueves en la tarde su inscripción ante la Registraduría, a donde llegó acompañado de decenas de seguidores y miembros de su equipo político.

Meneses estuvo buscando durante meses el aval de la que siempre fue su colectividad, pero al no conseguirlo decidió tocar las puertas en el partido del expresidente Andrés Pastrana, quien decidió respaldar su nombre en los comicios que se avecinan.

El aspirante al primer cargo de la ciudad dijo que después de un trabajo intenso en los barrios y sectores de la capital nortesantandereana y de estructurar un programa de gobierno sustentado en los planteamientos, inquietudes y propuestas de las comunidades, decidió que era el momento de formalizar su participación en la carrera electoral que arranca oficialmente el 29 de julio.

“Siento que ya hice mi trabajo. Entre febrero y junio hice 54 reuniones en los diferentes barrios, adelantamos varios encuentros sectoriales más, estuvimos con los gremios. A partir de esos encuentros logramos condensar un documento en el que se plantean unos temas interesantes para la ciudad que espero sean considerados por los cucuteños”, manifestó Meneses.

Dijo que la idea de inscribirse desde ya y no esperar hasta el último día, responde también a la necesidad que tiene de que los ciudadanos empiecen a verlo ya como un candidato y no como un precandidato, y dejar claro que no está esperando alianzas con uno u otro sector, sino que su propósito es llegar hasta el final, sea cual sea el resultado.

“Yo no me voy a retirar. Ya siento que gané, porque el solo hecho de participar en las elecciones a la Alcaldía, para mí es una ganancia. Creo que el hecho de que alguien de un barrio periférico como yo logre a punta de fuerza y solo, porque no tengo jefe político acá, estar en el tarjetón a la Alcaldía, ya es una ganancia. De ahí en adelante será la gente la que decida”, señaló.

El diputado Meneses reconoció, sin embargo, que su apuesta no será fácil, teniendo en cuenta que ya no pertenece al partido que militó durante varios años y que la colectividad que lo avaló es nueva, poca gente la identifica y no tiene una estructura sólida en el departamento, pues apenas se estrenará en las elecciones del 29 de octubre.

“No va a ser fácil, lo admito, pero en temas de cargos uninominales, la gente mira más el candidato y el programa de gobierno, que el partido”, dijo.

En ese sentido, anunció que su tarea en adelante será seguir posicionando su nombre, pues está convencido de que la suya es una candidatura viable.