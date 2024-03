Es inminente el hundimiento de la reforma a la salud

Después de un año de estar en debate, este martes quedó a un paso de hundirse la reforma a la salud, uno de los proyectos de ley más importantes del gobierno nacional, luego de que la gran mayoría de los senadores de la Comisión VII presentaron ponencia de archivo de la misma.



Muy temprano siete senadores anunciaron la firma de esa ponencia, con la cual se hundiría del proyecto. Ellos fueron Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; y Berenice Bedoya, del Partido ASI.

Y ya sobre el medio día, la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, firmó la ponencia para la octava que pide el hundimiento del proyecto. Al respecto la congresista señaló que “he tomado la decisión de respaldar la ponencia de archivo a la Reforma a la Salud en Comisión VII, siendo consecuente con la responsabilidad adquirida con 50 millones de colombianos que depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado. Hoy, considero que lo mejor es archivar esta reforma, ya que no garantiza el cambio necesario en el sistema de salud de nuestro país. Gracias por su respaldo y confianza”.



Esta comisión está compuesta por 14 senadores, cuatro de ellos, Wilson Arias (Pacto Histórico), quien es el coordinador ponente, Martha Peralta, también del Pacto; Omar de Jesús Restrepo, del Partico Comunes, y el petrista Ferney Silva, radicaron ponencia positiva.



Con esas dos ponencias, ya radicadas, el gobierno no tiene los votos para salvar la reforma, esto que los tres senadores que faltan por anunciar su voto cómo será, no alcanzarían para salvar el proyecto. Los senadores Edwing Fabián Díaz Plata y Ana Paola Agudelo García, estarían uno por el proyecto positivo y otro por el hundimiento.



La ponencia se sustenta en varias razones: en primer lugar, se destacó que la reforma propuesta es regresiva en términos de derechos adquiridos.



En el documento se argumentó que la iniciativa coarta la libertad de elección de los usuarios en la selección de prestadores de servicios de salud, además de no definir claramente la ruta de atención al paciente ni la entrega de medicamentos, poniendo en riesgo la salud y la vida de millones de colombianos.

Otro punto de crítica importante es la ausencia de aval fiscal y la insostenibilidad financiera del proyecto, al advertir que la reforma carece del concepto positivo del Ministerio de Hacienda para su implementación, incumpliendo así la ley.



Además, de la falta de claridad sobre los costos de su implementación y las fuentes de financiación.



El grupo de senadores también argumentó que la propuesta desconoce los logros del sistema de salud actual, generando incertidumbre en la responsabilidad por la atención de los usuarios y caos en la remisión de pacientes, entre otros aspectos.



Resaltó además que la reforma no reconoce el aseguramiento en salud desde antes del nacimiento, como se establece actualmente.



Adicionalmente, enfatizó en que no resuelve los retos del sistema de salud actual, como el aumento del gasto de los hogares en salud y la falta de atención en zonas rurales y tampoco garantiza la transparencia en el manejo de los recursos al centralizar el dinero de la salud en una sola entidad pública sin las auditorías necesarias.



Finalmente, criticó que la propuesta no representa un consenso nacional al desconocer las preocupaciones de la sociedad civil, las peticiones de los pacientes y usuarios y las propuestas de los expertos.

