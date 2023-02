Esta es la propuesta que le hizo Maduro a Petro, en la frontera

Cinco meses después del relanzamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro finalmente se encontraron ayer, de manera exprés, en la zona de frontera, para dar un nuevo paso en el proceso de integración económica en el que avanzan ambos países.

El apretón de manos se produjo pasadas las 5:00 de la tarde en el puente internacional Atanasio Girardot (Tienditas), hasta donde llegaron los mandatarios para firmar la actualización del Acuerdo de Alcance Parcial No. 28, que establece el marco jurídico para el comercio entre los dos países.

El primero en llegar a la cita fue el presidente venezolano, quien tuvo que esperar un poco más de una hora a su homólogo colombiano en la sede de la Guardia Nacional, pues este se encontraba liderando una jornada de trabajo en la UFPS con los comunales de Cúcuta y la región.

Maduro aprovechó para pasar revista a las instalaciones del recién inaugurado paso internacional, caminó por la infraestructura del puente y llegó hasta la mitad del mismo, pero no cruzó en ningún momento la línea fronteriza hacia territorio colombiano.

A pesar de que en sus discursos, ambos mandatarios insistieron una y otra vez en que Venezuela y Colombia nunca debieron estar separados, una de las particularidades del acto protocolario al que asistieron delegaciones de los dos gobiernos, es que cada presidente se sentó del lado de su país, mientras de por medio los dividía una franja blanca pintda en la mitad del Atanasio Girardot.

La última vez que Nicolás Maduro estuvo en territorio nortesantandereano fue en octubre de 2010, cuando como canciller de su país participó en un encuentro con la entonces ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, para evaluar, justamente, los avances de las comisiones bilaterales en el marco del restablecimiento y consolidación de sus relaciones.

La propuesta de Maduro

Durante su tercer encuentro desde septiembre de 2022, cuando se reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela por Norte de Santander, y el primero que hacen en esta línea limítrofe, Gustavo Petro y Nicolás Maduro ratificaron su compromiso con la integración económica entre ambas naciones.

El presidente venezolano admitió que las relaciones vienen tomando una nueva dinámica en materia no solo comercial, sino también diplomática y política, y aseguró que los dos países se encuentran en una fase de construcción en todos los sentidos y líneas de acción.

“Nuestras relaciones económicas y comerciales, aunque no han llegado a la dimensión de lo que son nuestras aspiraciones, sí van marcando un buen ritmo, una nueva dinámica”, señaló.

Petro, por su parte, reiteró el llamado que viene haciendo desde el año pasado, en el sentido de “llenar los puentes de comercio”, pero también de “pueblo”.

“Aún hay mucho por hacer, porque no se trata de que estos puentes se llenen solamente de comercio, sino que se llenen de pueblo; de pueblo que pueda pasar y venir. (…) Esta raya no significa mucho, presidente. Ahí está, pero no nos debe separar. Nosotros somos hermanos, somos un mismo pueblo”, dijo el jefe de Estado colombiano.

En sintonía con el mensaje de su homólogo, el mandatario del vecino país aprovechó el escenario para lanzar una propuesta que, dice, ha sido promovida de tiempo atrás por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y que está encaminada a crear una zona económica binacional de desarrollo común entre Norte de Santander y Táchira.

“Creo que deberíamos instalar un equipo económico donde participen los gobernadores y alcaldes de la zona, para que empecemos a echar números, a proyectar y a idear lo que quizás sería un paso histórico gigantesco para la creación de esa zona económica. Este será el primer paso para unir, desde el punto de vista económico y comercial, la inmensa riqueza y fuerza económica que tiene la frontera de Colombia y de Venezuela”, destacó Maduro.

Acuerdo de Alcance Parcial No. 28

Tanto Nicolás Maduro como Gustavo Petro reconocieron que los avances que se han logrado en materia comercial en los últimos meses tendrán un mayor impulso con la firma, ayer, del Acuerdo de Alcance Parcial No. 28 que se actualizó, luego de haber estado suspendido por cuenta del cierre de la frontera.

“Buscamos fomentar la integración, el desarrollo y equilibrio económico conjunto, fortaleciendo el comercio bilateral e impulsando nuestras relaciones en la frontera”, manifestaron los mandatarios en un comunicado conjunto que suscribieron al finalizar el acto protocolario.

Dicho Acuerdo entró en vigencia en 2012, pero ante el rompimiento y posterior restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, así como el cambio en las dinámicas comerciales de lado y lado de la frontera, fue necesaria la inclusión y exclusión de algunos productos, así como la modificación de los niveles de preferencias otorgados en ciertos sectores.

“La actualización del Acuerdo comercial busca impulsar la complementariedad en el comercio de bienes, a través de la diversificación productiva, formando cadenas de valor que respondan a las nuevas realidades económicas de ambas naciones”, señalaron.

Aunque en el encuentro no se conocieron mayores detalles sobre los cambios que introdujo la actualización, desde el Gobierno Nacional se informó que las modificaciones apuntan a lo siguiente:

-Una revisión arancelaria que equilibrará las condiciones del intercambio comercial para estimular encadenamientos productivos y alcanzar la complementariedad económica.

- En materia de origen, se incorporan requisitos en algunos productos del sector agrícola que garantizan un grado de transformación de los bienes que se comercializan entre ambos países.

- Afianzar el marco jurídico que establece el Acuerdo, para fortalecer los controles sanitarios en frontera.

“La firma de este acuerdo comercial que actualiza todo lo que tiene que ver con los aranceles, los productos a intercambiar, las prioridades, hecha las bases hacia una nueva dinámica de expansión del comercio entre Colombia y Venezuela. La Venezuela de hoy es muy distinta a la de 2011 cuando firmamos este acuerdo”, señaló Maduro.

Entre tanto, el presidente de Colombia destacó que la firma del Acuerdo de Alcance Parcial que se pondrá en marcha en adelante, es un paso más hacia la integración.

Desde los gremios celebraron este nuevo avance en materia comercial y se mostraron muy optimistas, pues consideraron que se ha hecho un trabajo muy importante en poco tiempo.

Luis Alberto Russián, presidente de la Cámara de Integración de Venezuela y Colombia (Cavecol), dijo que el protocolo firmado ayer contiene nuevas condiciones de acceso entre los dos países para el mercado de bienes.

“Esto seguramente va a permitir un mayor equilibrio en los términos de intercambio, porque hasta ahora el acuerdo que ha estado vigente ha sido un tanto asimétrico a favor de Colombia en cuanto a las condiciones de acceso. Esperamos y aspiramos que se puedan mejorar las condiciones para la oferta exportable de Venezuela”, sostuvo.

