Expresidente Uribe denunciará a Zulema Jattin por supuestos vínculos con Mancuso

El expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, anunció que demandará penalmente a la exsenadora Zulema Jattin, quien señaló ante la JEP, que él le solicitó no denunciar la supuesta presión de Salvatore Mancuso en Córdoba en las elecciones de 2002.



En un comunicado que difundió en sus redes sociales, el exmandatario colombianos sostuvo que niega tajantemente cualquier vínculo con los paramilitares. “Como se dijo hace años a la opinión pública, Miguel Alfonso de la Espriella, durante la campaña me transmitió una invitación para reunirme con los paramilitares, le contesté que si me reunía con los paramilitares no podría ser Presidente de la República”, señala en la declaración.

Recuerda que el tema de la parapolítica en Córdoba arrancó en al cierre del 2006 “cuando el dr De la Espriella denunció la existencia del Pacto de Ralito. Ni antes ni después asistí a reuniones con parlamentarios para hablar de este tema o de temas relacionados”.



Sostuvo además el jefe del partido de oposición que los excongresistas Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, vinculados a la parapolítica, jamás mencionaron su nombre en los procesos judiciales que se les adelantaron.

En particular sobre la exsenadora que va a denunciar por sus afirmaciones ante la JEP, Uribe indicó que: “Con la dra Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”.



Por último califica calificó como de “risible” que la JEP asumió como novedosa la declaración entregada por la exsenadora Zulema Jattin.

