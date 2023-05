JEP niega entrada a la jurisdicción de a Rodrigo Tovar, alias Jorge 40

En las últimas horas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud de entrada y sometimiento de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, al incumplir varios requerimientos solicitados por la entidad.

Luego de las audiencias escuchadas por Jorge 40 los pasados 26 y 27 de enero, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que el exjefe paramilitar no aportó verdad plena que demostrara que actuó como punto de conexión o de bisagra entre la fuerza pública y los paramilitares.

“Tanto Rodrigo Tovar como sus apoderados fueron advertidos de que los incumplimientos de quienes comparecen voluntariamente ante la JEP son inadmisibles y se le brindaron las garantías necesarias para que expusiera su aporte a la verdad”, expresó la entidad.

Esta jurisdicción no es para mí

Durante los dos días de realización de las audiencias en el Palacio de Justicia de Ibagué, el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ confrontó a los magistrados por las exigencias que le hacen para someterse a esa jurisdicción.

Aseguró que su intención era entrar a la JEP con las mismas condiciones que tienen sus antiguos enemigos, pero que no estaba dispuesto a autoincriminarse porque también tenía varios procesos abiertos en la justicia ordinaria.

“Este escenario no es mi escenario. Esta Jurisdicción no es para mí. Yo vengo desprovisto de cualquier interés, pero esta jurisdicción no me pertenece, esta jurisdicción no me lo va a dar lo que necesito y no tiene cómo”, reconoció.

La JEP le había dado una última oportunidad a Tovar Pupo de que demostrara que había estado vinculado a la Fuerza Pública mientras cometía violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto. Por eso, se esperaba que revelara nueva información que contribuyera a aclarar supuestos vínculos entre los paramilitares y los miembros de la Fuerza Pública.

Ahora, con esa decisión, será la Justicia Penal Ordinaria quien se encargue de todos los procesos y del futuro del exparamilitar señalado como responsable de delitos de lesa humanidad, macrocriminalidad, asesinatos y demás acciones criminales perpetradas por los grupos paramilitares.

